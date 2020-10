Una notizia tragica arriva dal Portogallo dove durante una gara di rally, la prima tappa dell'appuntamento di Vidreiro-Centro de Portugal, è morta in un tragico incidente la copilota spagnola Laura Salvo. La notizia l'ha data per primo ‘Marca', quotidiano spagnolo. La Peugeot 208 su cui viaggiava la Salvo, al fianco di Miquel Socias, è uscita di strada ed ha colpito in pieno dal lato destro un'altra vettura che da poco era uscita di pista.

Per la 21enne spagnola l'impatto è stato fatale e non c'è stato nulla da fare. Laura Salvo è morta sul colpo. I medici accorsi non ha potuto altro che purtroppo constatare la morte di questa ragazza che era stata definita una promessa del rally. Tutte le vetture della Peugeot in segno di rispetto hanno deciso di ritirarsi da questa competizione.

(in aggiornamento)