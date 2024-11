Ralf Schumacher dà una risposta magistrale agli insulti omofobi del papà di Checo Perez

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Checo Perez dopo aver avuto un buon avvio di campionato ha perso smalto ed ha disputato un campionato pessimo, la Red Bull non era più la miglior vettura in circolazione, ma da mesi è l'ombra di sé stesso: è appena ottavo nel Mondiale Piloti. Il suo futuro è in discussione, il posto per il 2025 non è così certo, nonostante un contratto. Di Perez se n'è parlato tanto, c'era chi pensava nemmeno chiudesse la stagione. Critiche nei suoi confronti sono arrivate anche da parte di Ralf Schumacher, ex pilota ora talent per la TV, che a causa di alcuni commenti è stato preso di mira dal padre di Perez, che ha usato verso di lui espressioni omofobe.

Il papà di Perez attacca Schumacher con parole orrende

Anche Ralf Schumacher, fratello di Michael, talent di Sky ed ex pilota della Williams con cui vinse 6 Gp in Formula 1, in questo periodo non è stato tenero nei confronti di Perez, che non sale sul podio da sette mesi (3° nel Gp di Cina). Le parole di Schumacher non sono piaciute a Marco Antonio Perez Garibay, il papà del Checo. Il messicano ha cercato di difendere il figlio e durante un'intervista alla ESPN ha usato parole orrende, vergognose e soprattutto ha rilasciato un commento omofobo nei confronti dell'ex pilota tedesco, che mesi fa aveva fatto coming out.

Queste le parole del padre di Perez: "Ci sono molti media che dicevano che Checo non avrebbe più corso in Messico o che avrebbe detto addio in Messico, quindi dovrebbero almeno chiedere delle scuse. C'è un pilota che era in Formula 1 e che ora fa il giornalista, che prima dichiarò che Checo era già uscito dalla Red Bull e nelle settimane successive esce allo scoperto non so se fosse innamorato di Checo".

Concetto già chiarissimo e bastavano quelle parole per far arrabbiare Schumacher. Ma Perez senior ha aggiunto: "Ci sono tante cose strane e non si sa più se è un giornalista, se è una donna o un uomo, ma la sua parola era in dubbio . Non a causa di Checo Pérez, ma anche per la questione di sua moglie e per quello che ha detto".

La risposta di Schumacher è di grande classe

Ralf Schumacher ha sentito, ha letto tutto e ha risposto al padre di Perez scrivendo sul suo profilo Instagram: "Anche io sosterrei mio figlio al 100% e cercherei di aiutarlo, così che fa ogni genitore. Ma per quanto riguarda lo stile io sarei diverso, ma non conosco bene il signor Perez e tutte le sue emozioni. Per questo non sono arrabbiato con lui. Forse sarebbe meglio parlare dei risultati in pista".