Quartararo fa motocross e si frattura una mano: un incidente in allenamento costa caro al francese Il pilota della Yamaha domenica è caduto facendo motocross e ha riportato una piccola frattura alla mano, non dovrà operarsi ma la preparazione invernale comunque sarà condizionata da questo infortunio.

A cura di Alessio Morra

Brutta disavventura per Fabio Quartraro. Il pilota francese ha subito una piccola frattura alla mano sinistra. Il vice-campione della MotoGP 2022 ha dato la notizia sui follower. È stato un incidente in motocross ha provocargli questo infortunio: "Ieri ho avuto un incidente durante l’allenamento di motocross e ho riportato una piccola frattura alla mano sinistra. Non c’è bisogno di un intervento chirurgico, guarisce con il tempo".

Chi ha la passione per i motori non vuole mollarli mai, nemmeno nel periodo di off-season, quello in cui si devono ricaricare le batterie. Fabio Quartararo a causa della sua passione ne paga le spese. Il francese domenica scorsa ha effettuato una sessione di allenamento in motocross e purtroppo cadendo si è procurato una frattura alla mano sinistra. Un incidente per sua fortuna non troppo serio, ma che comunque qualche problema, magari anche piccolo comunque glielo arreca.

Avrà due mesi di tempo per cercare di recuperare e ce la farà senz'altro. Il primo appuntamento del 2023 sono i test di Sepang in programma dal 10 al 12 febbraio. Ma certo che non è il viatico migliore questo per preparare un'annata in cui Quartararo vuole riscattarsi dopo un Mondiale che sembrava vinto e che invece si è chiuso con un bruciante secondo posto dopo la grandiosa rimonta di Pecco Bagnaia.

Fabio Quartararo è uno dei piloti più forti della sua generazione. Il francese negli ultimi tre campionati è sempre stato in lizza per vincere il mondiale della MotoGP, ma ci è riuscito ‘solo' una volta e cioè nel 2021. Sia nel 2020 che nel 2022 nonostante un grande vantaggio non è riuscito a coronare il suo sogno ed è stato battuto prima dallo spagnolo Mir, probabilmente la più grande sorpresa di sempre della MotoGP, e poi dal pilota Ducati Pecco Bagnaia.