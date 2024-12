video suggerito

Quanto ha guadagnato la Ferrari dal Mondiale di Formula 1 2024: perché incassa più di McLaren e Red Bull Chiuso il Mondiale di Formula 1 2024 è tempo di bilanci: abbiamo calcolato quanto potrebbe incassare ogni singolo team in griglia da questa stagione. Ecco perché la Ferrari guadagnerà più di tutti pur avendo perso la lotta per il titolo costruttori con McLaren. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

La gara del GP di Abu Dhabi ha mandato in archivio il Mondiale di Formula 1 2024 emettendo l'ultimo verdetto: McLaren campione tra i Costruttori con la Ferrari che si deve accontentare del secondo posto. Per tutte le scuderie dunque ora è tempo di bilanci sul piano sportivo ma anche, e soprattutto, su quello economico.

Già, perché dai risultati ottenuti in pista nel corso di questa stagione dipendono anche la fetta della ricca torta che viene spartita ai singoli team. Parliamo del 37% del fatturato complessivo della FOM durante tutto l'anno che, considerata la crescita del 25% fatta registrare nei primi tre trimestri di quest'anno rispetto al 2023, si dovrebbe attestare intorno ai 4 miliardi di dollari con il montepremi che si divideranno i dieci team in griglia tra loro che quindi sarà intorno al miliardo e mezzo di dollari, soldi che non saranno divisi però equamente.

Come stabilito dal Patto della Concordia (i cui termini non sono pubblici) infatti la quota del prize money spettante ad ogni singola scuderia è stabilita in relazione a diversi fattori, alcuni strettamente sportivi, altri legati al palmares e al blasone del singolo team. Tra questi c'è innanzitutto il rendimento avuto nel corso della stagione con la parte più cospicua del montepremi complessivo che viene diviso proporzionalmente in base alla posizione finale ottenuta nella classifica costruttori.

Leggi anche Cosa serve alla Ferrari per vincere il Mondiale costruttori sulla McLaren nel GP Abu Dhabi di Formula 1

Nello specifico la squadra campione del mondo tra i costruttori otterrà il 14%, la seconda classificata il 13,1%, la terza il 12,2%, la quarta l'11,3%, la quinta il 10,4%, la sesta il 9,5%, la settima, l'8,7%, l'ottava il 7,8%, la nona il 6,9%, la decima il 6%.

Per calcolare quanti soldi saranno divisi in base alla posizione nel mondiale costruttori bisogna prima togliere la parte di montepremi destinata a quelli che vengono definiti "bonus storici". Quello spettante solo alla Ferrari che, in qualità di unica scuderia ad aver preso parte a tutte le edizioni del mondiale di Formula 1, riceve un ‘long-standing extra bonus' pari a circa al 5% del prize money complessivo con la scuderia di Maranello dunque incasserà 75 milioni di dollari nel caso dovesse le stime previsionali fossero confermate e dunque il montepremi totale da spartire sarà di un miliardo e mezzo di dollari.

C'è poi un bonus fisso che riceve ogni team che ha almeno un titolo Costruttori che aumenta proporzionalmente in base al numero di titoli costruttori vinti nella propria storia. E anche in questo caso la Ferrari, avendo vinto 16 volte il campionato costruttori della Formula 1, è il team che incassa la quota maggiore. Poi c'è anche un'altra parte di montepremi che viene divisa tra i team in base alla classifica decennale dei costruttori. Questa viene stilata tenendo conto soltanto delle prime tre classificate di ogni singola stagione assegnando 6 punti alla scuderia campione del mondo, 4 alla seconda classificata e 2 alla terza. Evidente che qui sia la Mercedes (vincitrice del titolo costruttori dal 2014 al 2021) ad ottenere la cifra più alta davanti a Red Bull e Ferrari. E infine una piccola parte di montepremi che va a tutti i team in relazione ad altri parametri non noti nello specifico.

Quanto dovrebbe incassare ogni singolo team della Formula 1 2024

Considerando l'aumento del fatturato della Formula 1 nei primi nove mesi del 2024 rispetto al 2023, tenendo conto delle cifre incassate in percentuale nella passata stagione e l'ammontare supposto dei cosiddetti bonus storici, e stimando un montepremi complessivo di 1,5 miliardi di dollari possiamo provare a calcolare più o meno quanto incasserà ogni singolo team da quest'ultimo mondiale F1.

Ferrari 260 milioni di dollari Red Bull 205 milioni di dollari Mercedes 200 milioni di dollari McLaren 185 milioni di dollari Alpine 130 milioni di dollari Aston Martin 125 milioni di dollari Haas 120 milioni di dollari Racing Bulls 100 milioni di dollari Williams 97 milioni di dollari Sauber 78: milioni di dollari