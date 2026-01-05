Quando vedremo davvero le nuove Formula 1 per il 2026: il calendario delle presentazioni di tutti i team
La Formula 1 2026 si avvicina con il peso di una svolta epocale. Il nuovo regolamento tecnico cambierà radicalmente power unit e vetture, inaugurando un ciclo destinato a riscrivere gerarchie e strategie. In questo scenario, le presentazioni ufficiali delle monoposto diventano il primo vero termometro della nuova era.
Il calendario degli svelamenti prenderà il via a metà gennaio, concentrandosi tra Europa e Stati Uniti. Come da tradizione, non tutte le squadre mostreranno subito le vetture definitive: in molti casi si tratterà di presentazioni di sole livree, utili a fissare l'identità visiva prima dell'esordio in pista.
Si parte il 15 gennaio: Red Bull e Racing Bulls aprono la stagione
Il primo appuntamento è fissato per 15 gennaio a Detroit, dove Red Bull e Racing Bulls presenteranno esclusivamente le livree 2026, senza rivelare le specifiche tecniche complete delle monoposto che monterà il primo motore costruito in casa con l'ausilio di Ford.
Audi debutta in Formula 1
Uno dei momenti più attesi dell'inverno sarà il debutto ufficiale di Audi. Il nuovo team, che correrà con il nome Audi Revolut, svelerà la livrea il 20 gennaio a Berlino, segnando l'ingresso della Casa dei Quattro Cerchi nella griglia F1.
Ferrari attesa a Fiorano
Il 23 gennaio toccherà alla Ferrari, che presenterà la nuova monoposto a Fiorano, con il tradizionale shakedown sul circuito di casa. La stessa data è stata scelta anche da Alpine, mentre la Haas mostrerà solo la livrea.
Mercedes tra render e lancio ufficiale
La Mercedes anticiperà tutti il 22 gennaio con la pubblicazione dei render ufficiali della vettura. Il vero lancio della stagione è invece previsto per il 2 febbraio, con uno show digitale dedicato.
Febbraio tra nuove livree e ultimi debutti
Il calendario proseguirà a febbraio con Williams, che il 3 febbraio presenterà la livrea definitiva della FW48, seguita da Cadillac l'8 febbraio, con un evento speciale durante il Super Bowl, e da Aston Martin che il 9 febbraio svelerà la sua prima monoposto disegnata da Adrian Newey e motorizzata da Honda. Resta ancora da definire la data di McLaren, unica squadra senza annuncio ufficiale.
Test invernali: Barcellona e Bahrain
Dopo le presentazioni, l'attenzione si sposterà subito in pista. I test invernali scatteranno a Barcellona dal 26 al 30 gennaio, a porte chiuse, con tre soli giorni effettivi di attività consentiti dal regolamento.
La preparazione proseguirà in Bahrain, con due sessioni aperte al pubblico dall'11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio, passaggi chiave per verificare affidabilità e prime soluzioni tecniche delle nuove monoposto. Il Mondiale 2026 scatterà infine in Australia, con il primo GP in programma dal 6 all'8 marzo.
Calendario presentazioni F1 2026 (in aggiornamento)
- 15 gennaio – Red Bull (solo livrea)
- 15 gennaio – Racing Bulls (solo livrea)
- 20 gennaio – Audi (solo livrea, debutto in F1)
- 22 gennaio – Mercedes (render ufficiali)
- 23 gennaio – Ferrari (presentazione a Fiorano)
- 23 gennaio – Alpine
- 23 gennaio – Haas (solo livrea)
- 3 febbraio – Williams
- 8 febbraio – Cadillac (solo livrea, Super Bowl)
- 9 febbraio – Aston Martin
- Data da definire – McLaren