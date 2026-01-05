Quando vedremo davvero le nuove Formula 1 per il 2026: il calendario delle presentazioni di tutti i team

La Formula 1 entra nella stagione della più profonda rivoluzione tecnica degli ultimi decenni. Tra nuove power unit e vetture completamente ridisegnate, le scuderie iniziano a scoprire le carte: ecco quando e dove verranno presentate le monoposto F1 2026, con date ufficiali, test invernali e debutti attesi.