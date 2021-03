Porsche e la casa madre del gruppo Volkswagen, stanno pensando ad un'ipotesi di entrare in Formula 1. Una mossa che potrebbe concretizzarsi però, solo se le nuove normative sui motori dovessero introdurre l’utilizzo esclusivo di carburanti sostenibili. L'implementazione dei carburanti e-fuels darebbe dunque il via libera alla Porsche. A confermare questa tesi è stato proprio il vicepresidente di Porsche Motorsport, Fritz Enzinger, ha alla BBC Sport ha chiaramente dichiarato:

"Sarebbe di fondamentale importanza ed interesse se gli aspetti della sostenibilità con l'implementazione degli e-fuel, fossero introdotti – ha detto – Se così fosse, potremmo valutare questi aspetti all'interno del gruppo e discutere eventuali nuove strategie per intraprendere passi successivi". A partire dal 2025 infatti, la Formula 1 introdurrà nuove regole su motori e trasmissioni che vanno proprio nella direzione auspicata da Porsche con l'introduzione di carburanti sostenibili.

La Formula 1 come sport a zero emissioni

La FIA, l'organo di governo della Formula 1, ha infatti già iniziato un lavoro molto importante consegnando, a partire dallo scorso anno, barili di carburante derivato da rifiuti organici sostenibile al 100% ai produttori di motori per poter svolgere test ed eventuali convalide. L'obiettivo della Federazione infatti è quello di avere carburanti di questo genere entro il 2030 in modo tale da renderlo obbligatorio in Formula 1 affinché quello delle quattro ruote, possa essere uno sport a zero emissioni.

Porsche nel frattempo sta già anticipando i tempi costruendo un proprio impianto di produzione di combustibili sintetici nel sud del Cile. Già nel mese di dicembre, Ross Brawn, ovvero il direttore generale e responsabile sportivo del progetto F1 per la FIA ha fatto capire l'obiettivo del massimo organismo governativo di questo sport: "Puntiamo ad avere un motore di nuova generazione che combini la tecnologia ibrida con combustibili sostenibili".

Nel frattempo lo scenario di una Porsche pronta a fare il suo ingresso nella Formula 1, potrebbe rappresentare un'opportunità per tutti i team. Già presente in Formula 1 tra il 1957 e il 1964, il marchio di Stoccarda ha fornito i propri motori alla McLaren nel 1983 trionfando nella classifica costruttori nel 1984 e 1985. Al momento il brand tedesco ha un team che partecipa al Mondiale di Formula E.