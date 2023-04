Pole to Pole a bordo di Nissan Ariya, prima auto elettrica a viaggiare dal Polo Nord al Polo Sud Pole to Pole, lo straordinario viaggio degli avventurieri Chris e Julie Ramsey che a bordo di Nissan Ariya e-4ORCE, prima vettura 100% elettrica a intraprendere questa missione, percorreranno più di 27.000 km dal Polo Nord al Polo Sud.

A cura di Marco Beltrami

Dal Polo Nord al Polo Sud percorrendo la bellezza di 27mila chilometri. È partita dal cuore dei ghiacciai, la spedizione Pole to Pole, ovvero lo straordinario viaggio che vede protagonisti Chris e Julie Ramsey, a bordo di Nissan Ariya e-4ORCE.

I due avventurieri dopo una valutazione completa della sicurezza, sono partiti dal Polo Nord Magnetico 1823*. Si tratta di un'impresa storica visto che Nissan Ariya e-4ORCE è la prima vettura 100% elettrica a intraprendere questa missione che durerà 10 mesi.

Un viaggio attraverso l'intero continente americano, con l'obiettivo di arrivare in Antartide nel mese di dicembre e dimostrare appunto le potenzialità dei veicoli elettrici nonché l'emozione di guidarli. In questo modo si vuole contribuire alla diffusione di questa tipologia di mezzi per contrastare anche la crisi climatica.

I due viaggiatori dovranno affrontare in questa spedizione, ghiacciai, valichi montuosi, dune nel deserto con temperature comprese tra i -30⁰C e i 30⁰C. Per questo motivo la Nissan Ariya è stata rinforzata nella parte esterna, con delle speciali sospensioni, appositamente sviluppate per la guida in fuori strada. Adattati anche i passaruota per degli penumatici BF Goodrich da 39’. Il team di tecnici Nissan ha apportato le modifiche (riducendo le stesse al minimo) con il supporto di Arctic Trucks, società specializzata nell’allestimento di veicoli per spedizioni polari.

Per quanto riguarda invece la batteria della Nissan Ariya è quella di serie, così come la configurazione a doppio motore, uno su ogni asse, e trazione integrale e-4ORCE, con il sistema 4WD sviluppato da Nissan appositamente per propulsori elettrificati.

Come ricaricare la batteria nelle regioni polari, caratterizzate da forti venti e tante ore di luce? Il team sfrutterà un innovativo sistema ad energia rinnovabile, ovvero un prototipo trainabile che comprende una turbina eolica estensibile e pannelli solari. La speranza è che questa tecnologia di ricarica, possa avere sviluppi e eredità positive ispirando il passaggio ai veicoli elettrici per le future esplorazioni polari.

Chris Ramsey ha dichiarato entusiasta: "Negli ultimi 10 anni io e Julie abbiamo affrontato diverse avventure a bordo di veicoli elettrici, ma Pole to Pole è sicuramente la nostra sfida più grande. La nostra Ariya da spedizione è divertente da guidare e si è comportata bene durante i 5.000 km di viaggio per arrivare al punto di partenza della spedizione. Questo ci dà la certezza di poter affrontare ogni scenario e condizione di guida nei prossimi mesi”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Julie: "Con questa spedizione a bordo di Nissan Ariya faremo luce su iniziative coraggiose per combattere il cambiamento climatico e su affascinanti comunità che sfruttano le energie rinnovabili. Ci piacerebbe che tutti facessero parte di Pole to Pole; quindi, vi invitiamo a seguire e a partecipare all'avventura sui nostri canali social".