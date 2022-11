Pole di Verstappen, prima fila tutta Red Bull al Gp Abu Dhabi: la Ferrari c’è, Leclerc è terzo Pole per Verstappen ad Abu Dhabi. Perez completa la prima fila tutta la Red Bull. La Ferrari segue con Leclerc e Sainz. Hamilton quinto, nono posto per un superbo Vettel.

A cura di Alessio Morra

L'ultima pole del 2022 è di Max Verstappen. Perez secondo. La Red Bull monopolizza l'intera prima fila ad Abu Dhabi. Terzo Leclerc che ha vinto il duello interno su Sainz. Poi Hamilton e Russell. Straordinario Vettel che nell'ultima Qualifica della carriera è entrato nella top ten e ha chiuso al nono posto.

Verstappen si mette avanti, Perez è secondo a 66 millesimi. La Red Bull in Q1 mostra la sua forza come ha fatto in tutta la stagione. Le Ferrari vanno meglio rispetto alle libere e seguono, poi Norris, uno straordinario Vettel e le Mercedes. Alonso si salva sul gong. I cinque piloti esclusi sono Magnussen, pole-man in Brasile, Gasly, Bottas, Albon e Latifi.

La Q2 è splendida. Intensa. Perez alla fine è il più veloce. Le Ferrari quasi a sorpresa, considerato il weekend, si mettono nelle primissime posizioni. Leclerc secondo, Sainz terzo. Verstappen quarto davanti a Hamilton. Vettel è superbo, ottavo e farà la Q3. Eliminato Fernando Alonso.

Nella Q3 Max Verstappen lascia andare gli altri avanti, ma poi mette al sicuro la sua pole position effettuando due giri straordinari. L'olandese chiude il 2022 con l'ennesima pole. Secondo posto per Perez. La Ferrari è stata più brillante del previsto con Leclerc terzo davanti a Sainz. Poi le Mercedes, con Hamilton davanti a Russell. Vettel magnifico nono.

La Griglia di Partenza del GP Abu Dhabi

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Red Bull)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine)

5ª fila: Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren)

6ª fila: Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

7ª fila: Mick Schumacher (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Zhou Guanyou (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas)

9ª fila: Pierre Gasly (Alpha Tauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10ª fila: Alex Albon (Williams), Nicholas Latifi (Williams)