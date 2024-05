video suggerito

Piove sul bagnato in Red Bull dopo Montecarlo: l'incidente di Perez costa diversi milioni di euro Dopo il deludente GP di Monaco della Formula 1 2024 e aver visto una RB20 non più dominate, in casa Red Bull si deve fare i conti anche con le conseguenze del tremendo incidente che ha visto coinvolto Sergio Perez a Montecarlo: i danni stimati superano i due milioni di euro.

A cura di Michele Mazzeo

In casa Red Bull sembra esser cambiato il vento rispetto alle passate stagioni e all'inizio del Mondiale di Formula 1 2024 dove si dominava lasciando ai rivali solo la lotta per le posizioni di rincalzo. Dalla gara del GP di Montecarlo infatti la scuderia austriaca ne esce ridimensionata con i soli 8 punti raccolti (grazie al sesto posto di Max Verstappen) che hanno permesso alla Ferrari (che, oltre al vincitore Charles Leclerc, ha messo sul podio di Monaco anche Carlos Sainz) e alla McLaren (ottima anche sul circuito cittadino del Principato con Piastri 2° e Norris 4°) di cominciare a nutrire ambizioni iridate, almeno per quel che concerne il titolo costruttori.

Grazie agli aggiornamenti portati alle proprie monoposto a campionato in corso infatti il team di Maranello e quello britannico sembrano aver definitivamente ricucito il gap dalla RB20 che invece con l'introduzione degli sviluppi sembra aver fatto un piccolo passo indietro almeno per quanto riguarda la guidabilità su tracciati stop-and-go come quello monegasco (e l'aver richiamato il già congedato Adrian Newey per il round nel Principato pare confermare ciò) tanto che per la prima volta in stagione Max Verstappen è stato chiamato a prendersi rischi in qualifica e a fare quella sbavatura nel momento decisivo che lo ha costretto a partire sesto su un circuito in cui sorpassare è quasi impossibile.

A complicare la situazione in casa Red Bull ci si è messo poi anche Sergio Perez che addirittura non è riuscito a superare il taglio nella Q1 delle qualifiche dovendo scattare in gara dal fondo della griglia (e con praticamente zero chance, salvo cataclismi, di entrare in zona punti). Ma non solo. A peggiorare il già negativo GP di Monaco della scuderia che è attualmente in testa ad entrambe le classifiche iridate ci si è messa anche la sfortuna dato che la corsa del messicano è durata appena un paio di curve, prima cioè che la manovra azzardata di Magnussen (graziato dai Commissari) lo facesse finire contro i muretti provocando un tremendo incidente che ha costretto la direzione di gara ad interrompere la gara per oltre mezzora per poi optare per una nuova partenza dalla griglia.

Se Perez, per fortuna, ne è uscito illeso, lo stesso non si può dire per la sua monoposto che nel violento impatto si è quasi disintegrata accumulando un ingente numero di danni che costerà carissimo al team di Milton Keynes: "I danni sono tra i 2 e i 3 milioni di euro. È un incidente che avrà un grande impatto sul nostro budget cap" ha difatti rivelato il super consulente Helmut Marko asserendo dunque che l'incidente dal messicano a Montecarlo andrà ad influire sensibilmente sulle spese che la Red Bull potrà fare da qui alla fine della stagione e dunque anche sugli investimenti per migliorare la RB20 che, apparentemente raggiunta da McLaren e Ferrari, non sembra essere più la migliore monoposto del lotto.

