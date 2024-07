video suggerito

Disastroso incidente al Festival di Goodwood: la Lotus da due milioni di euro si schianta al via Singolare incidente durante un’esibizione al Goodwood Festival of Speed 2024: una Lotus Evija X da oltre due milioni di euro si schianta contro le protezioni pochi metri dopo la partenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il Goodwood Festival of Speed è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di auto e dalle case automobilistiche che proprio in questa rassegna mostrano al mondo le loro ultime creazioni facendole correre, guidate da piloti professionisti, sulla stretta e tortuosa pista delimitata come da tradizione da balle di fieno che si snoda all'interno della tenuta del conte di March.

E così è stato per la Lotus che si è presentata all'edizione 2024 sbandierando il proprio fiore all'occhiello: la Evija X, la versione da corsa 100% elettrica dell'Evija (senza la X) capace di erogare fino a 2011 CV che la rendono l'auto "di serie" più potente al mondo. Ma le cose non sono andate esattamente come si aspettava la casa automobilistica britannica con la vettura da oltre 2 milioni di euro che è stata protagonista di un clamoroso incidente pochi metri dopo aver dato il via alla propria esibizione.

Ricevuto il segnale di start da parte del marshal infatti il pilota si è trovato a far subito i conti con il brutale scatto della Lotus Evija X di cui ha perso il controllo andando quindi a sbattere contro le "morbide" protezioni poste a lato della pista. Inutile il suo tentativo di frenare la vettura che, nonostante sia finita contro delle balle di fieno, ha comunque riportato ingenti danni alla carrozzeria con il cofano anteriore andato distrutto.

Per quanto non servirà a rialzare il morale al pilota, anzi, con questo incidente l'anonimo conducente della Lotus Evija X (il suo nome non compare difatti nell'entry list della manifestazione) ha scritto un singolare primato per quel che riguarda le esibizioni sulla pista teatro del Festival of Speed nel sud dell'Inghilterra. Difatti, sebbene non sia insolito vedere potentissime e preziosissime auto schiantarsi contro le balle di fieno a Goodwood, questo incidente è comunque un unicum dato che è andato in scena nel punto più insidioso del tracciato (la curva Molecomb che da sempre mette in difficoltà tutti i piloti professionisti) bensì proprio sulla linea di partenza.