Pilota di rally muore dopo un infarto in gara: il gesto eroico della navigatrice evita la tragedia Renato Paganini è il pilota piacentino morto durante la prima prova speciale del Rally Team 971 che si è svolto tra l’Astigiano e il Torinese. Provvidenziale l’intervento della navigatrice, Elena Bertolli, che con un gesto eroico ha evitato che l’auto finisse sugli spettatori.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto: Pagina Facebook ufficiale ’RT Motorevent’

Renato Paganini non ce l'ha fatta: è morto mentre era alla guida della sua Opel Ascona nel corso della prima prova speciale del Rally Team 971 che si è svolta tra l'Astigiano e il Torinese. A bordo con lui anche la navigatrice, Elena Bertolli, che fortunatamente non ha avuto nessuna conseguenza. Tra Albugnano ed Aramengo si è consumato il dramma del pilota piacentino che correva sulla sua vettura numero 112. Paganini è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, proprio mentre stava percorrendo il tracciato di gara. L'improvviso malore ha colto di sorpresa la navigatrice che però con grande coraggio è riuscita a farsi forza per fiondarsi sul volante prendendo il controllo dell'auto sollevando dall'acceleratore il piede di Paganini.

Solo in questo modo ha potuto evitare conseguenze ulteriormente peggiori dato che è riuscita a bloccare la vettura che rischiava di finire contro gli spettatori. Un intervento tempestivo e di grande coraggio da parte della navigatrice considerato il luogo in cui si era fermata l'auto, difficilmente raggiungibile da terra. Sul posto infatti è dovuto intervenire il 118 con l'elimbulanza facendo calare il medico di bordo con il verricello per stabilizzare subito il paziente. Nel frattempo, dopo un po' da terra sono riuscite ad arrivare anche due ambulanze che hanno affidato Paganini all'elimbulanza atterrata più lontana. Il decesso del pilota è poi avvenuto nel pomeriggio all'ospedale le Molinette di Torino.

Il Rally Team 971 era alla quarantanovesima edizione. Lo organizza RTmotorevent che, attraverso la sua pagina Facebook, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e agli amici del pilota. "Tutto lo staff della RT Motorevent porge le più sentite condoglianze a familiari ed amici di Renato Paganini, venuto tristemente a mancare a seguito di un malore mentre praticava lo sport che più amava" ritraendo un'immagine dell'auto su cui correva con Elena Bertolli.

Alla fine della corsa sono passate completamente in secondo piano le vittorie delle coppie Giandomenico Basso-Simone Scattolin nella prova assoluta e Marco Bertinotti-Andrea Rondi in quella storica. Le cause della morte di Paganini sono dunque riconducibili a un arresto cardiaco proprio mentre era al volante della sua Ascona. In una giornata drammatica, resta da sottolineare però il gesto eroico della Bertolli capace, con grande sangue freddo, di evitare una tragedia bloccando l'auto che rischiava di finire sugli spettatori presenti lungo la strada.