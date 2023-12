Perez viene definito “cane” sui social della Red Bull: tifosi spiazzati, ma c’è un motivo Un post pubblicato sui profili social che paragona Sergio Perez ad un “cagnolino” ha fatto scoppiare una bufera sulla Red Bull: pioggia di critiche per la scuderia dominatrice dell’ultimo Mondiale di Formula 1, ma poi si scopre la verità sul soprannome della discordia affibbiato al pilota messicano.

Archiviato il Mondiale di Formula 1 2023 dominato in lungo e in largo, la Red Bull è finita al centro di una polemica per un post pubblicato sui propri profili social che, apparentemente, sembrava poco rispettoso nei confronti del suo pilota Sergio Perez.

"Il leone e il cane affabile" ("The lion and the friendly dog" la versione originale) questa la didascalia riferita rispettivamente alle foto di Verstappen (paragonato quindi ad un leone) e del messicano (definito invece come un affabile cagnolino) apparsa in un post pubblicato su X dalla scuderia austriaca che ha fatto scoppiare il caso.

Le assonanze fatte dalla Red Bull difatti non sono piaciute a tantissimi tifosi che hanno aspramente criticato la scuderia di Milton Keynes accusandola di essere stata irrispettosa nei confronti del suo stesso pilota (già bistrattato pubblicamente nel corso della stagione dal superconsigliere Helmut Marko). Tantissimi i commenti di disapprovazione apparsi difatti sotto il post della discordia.

Gli animi si sono placati solo nel momento in cui, altri utenti, hanno spiegato il motivo di quei soprannomi animaleschi dati ai propri driver. In molti, con l'intento di far scemare le accuse perpetrate dalla Red Bull, hanno difatti postato un video risalente a qualche settimana prima nel quale viene chiesto allo stesso Sergio Perez di identificarsi con un animale e nel quale si vede che è lo stesso pilota messicano a scegliere proprio "il cane affabile".

Svelato l'arcano e compreso che non vi è stata nessuna volontà di offendere Perez da parte della Red Bull, la polemica è un po' scemata con i commenti accusatori che hanno lasciato spazio a quelli più ironici e sarcastici in vista delle gerarchie all'interno della scuderia austriaca nel corso del Mondiale di Formula 1 2024 in cui il tre volte campione del mondo arriverà da uomo da battere mentre il suo compagno di squadra, in scadenza di contratto, dovrà fare il massimo per assicurarsi un posto in F1 nell'anno successivo.

