Perché Verstappen guadagnerà molto meno quest'anno per aver vinto il Mondiale di Formula 1 Max Verstappen incasserà molto meno per la vittoria del Mondiale di Formula 1 2024 rispetto allo scorso anno: mancano parecchi milioni.

A cura di Paolo Fiorenza

Grazie al quinto posto nel GP di Las Vegas di domenica scorsa, Max Verstappen ha vinto il Mondiale di Formula 1 per la quarta volta di fila, entrando a far parte di un ristretto Olimpo di campionissimi delle quattro ruote come Prost e Vettel. Più in alto ci sono adesso i soli Fangio (5 titoli), Schumacher e Hamilton (7 entrambi). Un trionfo – ottenuto a differenza degli altri non con la macchina migliore del lotto – che peraltro fa segnare un deciso passo indietro rispetto al 2023 alla voce incassi. Il 27enne pilota olandese perderà infatti parecchi milioni di euro rispetto a quanto messosi in tasca lo scorso anno, quando ugualmente diventò campione del mondo con la Red Bull.

Max Verstappen indica i quattro Mondiali di Formula 1 vinti, dopo essere sceso dalla Red Bull a Las Vegas

I minori introiti di Verstappen sono dovuti ai bonus notevolmente inferiori che il campione di Hasselt riceverà dalla scuderia austriaca, in ragione delle solo 8 vittorie portate a casa in questa stagione – quando mancano gli ultimi due GP in Qatar e Abu Dhabi – rispetto ai 19 successi da record del 2023. Secondo i calcoli fatti da Fox Sports Mexico, il bonus complessivo del pilota della Red Bull diminuirà di quasi 17 milioni di euro.

Quanto ha incassato Verstappen dalla Red Bull nel 2024

Verstappen è il pilota più pagato della Formula 1, con una base fissa di circa 50 milioni di euro all'anno. A questo incasso garantito va aggiunto un primo bonus – portato a casa domenica scorsa a Las Vegas – di 5 milioni per la vittoria nel Mondiale piloti 2024. Poi ci sono i bonus singoli per le 8 gare vinte finora quest'anno: 1,5 milioni a Gran Premio, per un totale dunque di 12 milioni di euro. Detto che né la FIA né la F1 pagano i piloti per i singoli risultati nei GP o per il piazzamento finale nel campionato – e in attesa dei risultati di Verstappen nelle ultime due gare del calendario (Qatar e Abu Dhabi) – Max ad ora guadagnerebbe dunque circa 67 milioni di euro per il 2024.

Verstappen è il cannibale di quest'era della Formula 1

Perché Max ha guadagnato molto meno rispetto al 2023: mancano 16,5 milioni

Si tratta di una cifra molto inferiore rispetto al 2023, stagione in cui stabilì il record di tutti i tempi per successi nei GP, con 19 vittorie in 22 gare. Facendo due calcoli e basandosi sugli stessi importi usati per il 2024, questo significa che Verstappen ha perso 16,5 milioni di euro per via delle 11 vittorie che mancano all'appello. Con centinaia di milioni già sul suo conto, contando anche le ricchissime sponsorizzazioni oltre a quanto incassato in totale dalla Red Bull in tutti questi anni di trionfi, il buon Max sicuramente se ne farà una ragione…