Perché Max Verstappen ha scelto di correre con il 3 in F1 abbandonando lo storico numero 33

Il 2026 sarà una stagione rivoluzionaria per la Formula 1 e lo sarà maggiormente per Max Verstappen, che avrà una Red Bull tutta nuova. Nuovo progetto tecnico e nuovo motore, fatto in casa. L'olandese potrebbe decidere in caso di mala parata di fare baracca e burattini e andare via, le sirene dell'Aston Martin risuonano pesantemente e potrebbero essere un dolce richiamo, con Newey e una valanga di milioni. Intanto c'era da ufficializzare il nuovo numero, che non sarà il 33. Verstappen ha deciso di correre con il numero 3, che apporrà sulla sua Red Bull dai primi test che si effettueranno nel mese di gennaio.

Nuovo numero per Verstappen

La Formula 1 da oltre un decennio ha i numeri fissi per i piloti. All'epoca tutti i piloti scelsero un numero, poi ogni driver che è entrato negli anni a seguire ha scelto il suo. Chi vince il titolo Mondiale ha la facoltà di prendersi l'1. Hamilton non lo ha mai fatto e si è sempre tenuto il 44. Nico Rosberg vinse il titolo e si ritirò. Quando Verstappen si è aggiudicato il primo Mondiale decise subito di prendersi l'1, che così ritornò in Formula 1 ufficialmente. L'1 passa sulla McLaren di Lando Norris, che mette da parte il 4. C'era curiosità sulla scelta di Verstappen.

Verstappen si prende il vecchio numero di Ricciardo

Nei suoi primi anni in Formula 1 ha corso con il numero 33, che molti suoi tifosi e soprattutto la madre si sono anche tatuati in suo onore. Verstappen ha ufficializzato il numero 3 nell'intervista concessa a ViaPlay, nella quale ha annunciato il passaggio al 3 e ha spiegato che è il numero che avrebbe voluto già un tempo: "Non correrò con il 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte ovviamente il numero 1. Ora posso cambiarlo e avrò il 3. Il numero 33 è sempre andato bene, ma credo semplicemente che un 3 sia meglio di 2. Ho sempre detto che rappresentava il doppio della fortuna, ma in Formula 1 ho già avuto la mia fortuna".

Il 3 però, al momento del suo esordio, era già occupato. Lo aveva preso Daniel Ricciardo, che era suo compagno di squadra alla Red Bull, che quindi ritorna ad avere quel numero all'interno del box e sulla vettura. L'australiano si è ufficialmente ritirato nel 2024, dopo il licenziamento rapido da parte della Racing Bulls, ci fu la mano del dottor Marko che promosse Lawson, ed essendo conclamato il ritiro quel numero era libero, ora sarà di Max.