Perché l’incidente di Perez a Montecarlo può rovinare la stagione di Verstappen in Formula 1 Diversi milioni di danni per riparare l’auto di Perez, che peseranno sul budget cap presente in Formula 1. La Red Bull ora rischia di perdere ulteriore terreno da Ferrari e McLaren. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

L'incidente al via del GP di Monaco che ha visto la Red Bull di Sergio Perez completamente distrutta potrebbe avere un grosso impatto sulle prestazioni future della squadra. Con Ferrari e McLaren che si sono molto avvicinate alle prestazioni della Red Bull, che ora potrebbe trovarsi limitata nello sviluppo della vettura.

L'incidente di Perez e il budget cap

Se nelle prime gare sembrava che la Red Bull avesse un vantaggio incolmabile sulle altre rivali, negli ultimi tre weekend di gara Ferrari e McLaren sembrano aver colmato il distacco con la scuderia austriaca. Gli sviluppi portati, infatti, hanno permesso a Lando Norris di trionfare al GP di Miami e a Charles Leclerc di vincere il GP di casa a Monaco.

Saranno proprio gli aggiornamenti, da qui sino a fine stagione, a poter decidere la battaglia mondiale, ma l'incidente di Perez potrà costare molto caro alla Red Bull sotto questo aspetto. Ricostruire la macchina del messicano, infatti, costerà circa tre milioni di dollari.

Questi soldi andranno trovati tra i 135 milioni di dollari (125 milioni di euro) di budget cap, e ciò potrebbe limitare lo sviluppo della vettura. "Questo ci condizionerà, perché stavamo ragionando su cosa fare con la macchina, e ci mancheranno tre milioni" ha dichiarato Marko Helmut, "Se le cose andranno male, potremo fare meno sviluppo". La Red Bull, tra l'altro, ha già sforato il budget nella stagione 2021, e se dovesse trovarsi nuovamente oltre il limite di spesa potrebbe dover fronteggiare sanzioni decisamente maggiori rispetto a quelle alle quali era andata incontro.

Il problema dell'impatto sul budget cap degli incidenti era già emerso nelle scorse stagioni. In particolare, quando Carlos Sainz vide la sua auto distrutta da un tombino durante le prove libere a Las Vegas, con la Ferrari che in quell'occasione si ritrovò un danno da circa due milioni di euro, oltre a venir penalizzato di dieci posizioni nonostante il pilota e la squadra non avessero nessuna responsabilità nell'incidente.

