Perché la penalità a Marquez cambia le regole del gioco: a Buriram esplode la rabbia di Tardozzi

La prima gara ufficiale del Mondiale di MotoGp ha già sollevato un vespaio di polemiche per la decisione, controversa e dibattuta, dei commissari di gara che hanno inflitto una penalità a Marc Marquez per un sorpasso su Acosta giudicato irregolare. La manovra compiuta dal campione del mondo è stata sì aggressiva ma non certo una novità rispetto ad altre viste nel recente passato e mai sanzionate. E l'intervento degli steward ha fatto tanto più discutere perché ha, di fatto, inficiato all'ultimo giro l'esito della Sprint Race in Thailandia, dopo che il "cabroncito" era riuscito a spuntarla nel duello con il connazionale. La mancata coerenza sul metro di giudizio adottato, poi, ha alimentato le perplessità: perché un'azione molto simile da parte di Alex Marquez su Fabio Diggia non è finita nemmeno sotto investigazione? Si spiega anche così la reazione piccata da parte di Davide Tardozzi, manager Ducati che ha espresso disapprovazione in maniera molto eloquente: "Se poi vogliamo giocare a pettinare le bambole… allora è un altro discorso". Un affondo molto più deciso e rumoroso rispetto al tono sarcastico dello stesso Marquez, che s'è limitato ad applaudire in maniera ironica dopo essere stato costretto a cedere la posizione: "Adesso sappiamo cosa non si può fare…", è stata la replica ironica a quella situazione.

Cosa è successo, è noto. Al penultimo giro della gara breve, il pilota Ducati si è infilato con decisione all'interno della KTM di Acosta in curva 12. Una manovra aggressiva, certo, ma con un contatto impercettibile e senza uscire dai limiti della pista. Marquez è rimasto dentro, ha controllato la sua moto e ha completato il sorpasso. La comunicazione della sanzione gli è arrivata quando stava per chiudere l'ultimo giro. A quel punto non ha potuto fare altro che lasciar sfilare Acosta, cedendogli la vittoria.

Perché la decisione dei commissari di gara fa discutere

La questione non è solo la manovra in sé, ma il parametro di valutazione che ha caratterizzato l'intervento dei commissari di gara. In passato episodi simili non erano stati puniti ed è stata proprio questa apparente discontinuità ad alimentare il dibattito: perché proprio ora? è forse cambiato qualcosa? si va verso un nuovo stile di guida nel motociclismo? quello lanciato dalla direzione di gara è stato (anche) un segnale forte rispetto alle interpretazioni che saranno fatte in questa stagione? è arrivato il momento della tolleranza (quasi) zero nei confronti dei sorpassi al limite? significa forse che si vira verso stili di guida meno rischiosi e molto più prudenti? Domande che s'affollano nella testa dei piloti e dei team. E le risposte sono tutt'altro che consenzienti…

La furia del team manager Ducati, Davide Tardozzi

Durissima la reazione del team manager Ducati, Davide Tardozzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Chiaro il suo pensiero: non c'era alcun motivo per infliggere la penalità a Marquez perché non avrebbe toccato realmente Acosta, non sarebbe uscito sul verde e non avrebbe tratto un vantaggio irregolare oltre i limiti della pista. In buona sostanza, per quanto possa essere stato aggressivo è rimasto comunque entro il confine del lecito e delle regole.

"Secondo me non ci stava perché Marc non ha toccato Acosta – ha ammesso Tardozzi -. E abbiamo visto in passato tante di queste cose. Se poi vogliamo giocare a pettinare le bambole è un altro discorso. Allora dobbiamo credere che è forse un segnale della direzione corsa che vuole un altro tipo di motociclismo". Una cosa è certa: a partire dalla Thailandia, ogni staccata al limite sarà osservata con occhi diversi.