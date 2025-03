video suggerito

Perché la Ferrari in poche ore ha dominato la Sprint ed è crollata nelle Qualifiche del GP Cina F1 La Ferrari è passata dalla pole e dalla vittoria di Hamilton nella Sprint Race a una qualifica con il quinto posto di Lewis e il sesto di Leclerc. Alcuni fattori hanno portato a questo risultato, ma la Ferrari ha fatto una scelta che potrebbe rivelarsi decisiva nel Gp.

A cura di Alessio Morra

Pole position al venerdì e soprattutto vittoria meravigliosa nella Sprint Race del Gp della Cina per Lewis Hamilton, che è stato magnifico gestendo anche le gomme in modo impeccabile. Le qualifiche invece non sono state altrettanto memorabili. Anzi, un po' deludente a dirla tutta. I tifosi della Ferrari si erano fatti la bocca buona e si sono dovuti accontentare della terza fila. Ma come mai c'è stato un calo così netto? C'è più di una risposta a questa domanda, alla quale forse proprio il pilota inglese dà la risposta più convincente.

Hamilton spiega cosa è cambiato tra la Sprint e le Qualifiche

Hamilton dopo la pole della Sprint è stato meravigliosamente sorpreso, dopo il primo successo in una Sprint Race della carriera era altrettanto raggiante, e si è tolto pure qualche sassolino dalla scarpa. La Qualifica è stata al di sotto delle aspettative, seppur migliore dell'Australia. Parlando con Sky ha detto: "Potevo essere un paio di decimi più su, ma ho faticato a trovare il bilanciamento della vettura. Tutti gli altri sono migliorati, noi abbiamo fatto qualche cambiamento, qualche piccolo aggiustamento alla vettura e abbiamo avuto sovrasterzo alla Ferrari".

Parole grossomodo confermate anche quando il britannico ha parlato con DAZN Spagna. Hamilton ha confermato alcune modifiche, ha parlato anche del vento e del bilanciamento: "Siamo partiti in modo molto ottimistico, naturalmente, ma poi abbiamo fatto un paio di piccole modifiche e hanno messo la macchina sul filo del rasoio. Penso che anche il vento si sia alzato un po', quindi la macchina è diventata più difficile da guidare, più difficile mettere insieme i giri. Vogliamo un'auto che sia bilanciata quando si va da una curva all'alta. Abbiamo fatto un cambiamento e all'improvviso andando ad alta velocità abbiamo perso bilanciamento".

Leclerc: "Dobbiamo analizzare tutto, non mi aspettavo un miracolo"

Leclerc invece a Sky ha usato una parola forte ‘miracolo', dicendo che non si aspettava niente di clamoroso da queste Qualifiche. Anche lui ha parlato del vento e della pressione delle gomme, che è cambiata: "Gli altri sono migliorati, noi non più di tanto. Oggi sono molto più soddisfatto della mia prestazione, ma siamo più indietro. Non mi aspettavo un miracolo, perché non ce n'era molto di più. Dobbiamo analizzare tutto prima di parlare. Perché il vento c'era, ma c'era per tutti. Sicuramente la pressione delle gomme ci ha danneggiato. Lewis va molto forte questo weekend. Perché tra stare davanti con l'aria pulita e l'aria sporca c'è tanta differenza. Dobbiamo massimizzare. Sarà una gara difficile domani".

Cosa ha cambiato la Ferrari dalla Sprint alle Qualifiche

Hamilton ha detto che la Ferrari ha fatto qualche piccolo cambiamento che ha prodotto sovrasterzo alla sua vettura, così come a quella di Leclerc. Lewis ha dato un indizio non da poco. La Ferrari ha più sovrasterzo, un male in Qualifica ma che nelle intenzioni della Scuderia di Maranello dovrebbe essere il tocco in più in gara, dove si dovranno preservare le gomme, perché il graining sarà molto alto. Quindi se fosse così la Ferrari avrebbe preservato la gara a scapito della Qualifica. A Shanghai l'obiettivo è il podio.

Cosa aspettarsi dalla Ferrari a due facce nella gara del GP Cina

Considerata l'abilità dei due piloti e del passo gara la Ferrari ha la possibilità di lottare per il podio. Qualcosa di più, chissà? La McLaren è la più veloce. Ma Piastri e Norris qualche errore di tanto in tanto lo fanno. Davanti a Hamilton e Leclerc però ci sono pure Verstappen e Russell, che potrebbero accusare qualche problemino con le gomme, per Max è già stato così nella Sprint.