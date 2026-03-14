LIVE F1, oggi qualifiche e pole GP Cina in diretta: Russell vince la sprint davanti a Leclerc e Hamilton

Formula 1 in pista per le qualifiche e la pole del GP Cina. Gara in programma domani alle ore 8. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 12:00. Russell ha vinto la Sprint Race davanti a Leclerc e Hamilton, quinto Antonelli. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti LIVE su tempi e risultati.
Tra mezz'ora al via le qualifiche di Formula 1: cosa aspettarsi dalla Ferrari
Manca davvero poco all'inizio delle Qualifiche del Gran Premio della Cina. Mercedes favoritissima e a mano di cose clamorose otterrà la prima fila intera. La Ferrari deve puntare alla seconda fila, preferibilmente con entrambi i piloti in lotta con McLaren e Verstappen.
Classifica Costruttori: la Ferrari guadagna sulla Mercedes
- Mercedes 55
- Ferrari 40
- McLaren 18
- Red Bull 8
- Haas 7
- Racing Bulls 6
- Audi 2
- Alpine 1
Lewis Hamilton il pilota con più pole position in Cina
Il GP della Cina si disputa dal 2004, ma a causa del Covid non si è disputato ogni anno. Diciotto le edizioni: 6 pole per Hamilton, 4 per Vettel, 2 per Alonso e Rosberg. Una per Barrichello, Bottas, Verstappen, Piastri. 7 le pole della Mercedes. 4 per la Red Bull, 3 per la McLaren, 2 per Ferrari e Renault.
Classifica Piloti dopo la Sprint Race
- Russell 33
- Antonelli 22
- Leclerc 22
- Hamilton 18
- Norris 15
- Verstappen 8
- Bearman 7
- Lindblad 4
- Piastri 3
- Bortoleto 2
- Lawson 2
- Gasly 1
Il podio della Sprint Race del GP Cina: Russell vincitore
Russell vince la Sprint davanti a Leclerc e Hamilton, la Ferrari riesce a rosicchiare un punto nel Costruttori alla Ferrari. Mentre Russell aumenta il suo vantaggio in classifica.
George Russell ha vinto la Sprint Race della Cina
Russell ha sfruttato la sua favolosa Mercedes per vince la Sprint di Shanghai e piegare la resistenza delle due Ferrari, seconda con Leclerc e terza con Hamilton, autore di una gara splendida soprattutto in avvio. Quarto Norris, poi Antonelli, Piastri, Lawson e Bearman.
Hamilton ringrazia la Ferrari dopo la Sprint Race
A caldo il pilota inglese ha espresso parole splendide per il team di Maranello: "Voglio ringraziare tutta la Scuderia per averci permesso di trovarci in questa posizione e di competere con la Mercedes. La loro velocità sui rettilinei è davvero eccessiva. Ho lottato con impegno, ma alla fine la mia gomma anteriore sinistra si è consumata completamente. È una macchina molto migliore e ho partecipato al suo sviluppo, quindi sono molto più contento. A un certo punto ero in testa, quindi finire terzo non è un granché, perciò domani darò il massimo".
Il programma del weekend di Formula 1
Dopo l'unica sessione di prove libere e le Qualifiche Sprint del venerdì, mentre in mattinata si è tenuta la Sprint Race. Alle ore 8 si tengono le Qualifiche. Alla stessa ora si terrà anche il Gran Premio della Cina.
I risultati delle prove libere
Russell davanti a Kimi Antonelli nell'unica sessione di libere a Shanghai, davanti alle McLaren e alle Ferrari quinta con Leclerc e sesto con Hamilton.
F1 GP Cina, Ferrari di Leclerc e Hamilton a caccia della pole
Charles Leclerc e Lewis Hamilton sognano la pole, ma oggettivamente sanno che è quasi impossibile realizzarla. La Ferrari è dietro rispetto alla Mercedes e l'obiettivo massimo pare essere la seconda fila.
Le caratteristiche del circuito di Shanghai per il GP in Cina
Due lunghi rettilinei, una parte centrale mista, serve avere una vettura ben bilanciata a Shanghai dove il motore è fondamentale tanto quanto l'aerodinamica. In gara i giri saranno 56, nella Sprint 19. 16 curve e oltre 5 chilometri per ogni tornata.
F1, gli orari TV delle qualifiche del GP Cina: la diretta su Sky e la differita TV8
Le Qualifiche del Gran Premio della Cina scatteranno alle 8 ora italiana, cioè tra due ore, e si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Alle 15 su TV8 in chiaro la replica delle Qualifiche.