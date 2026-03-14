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LIVE F1, oggi qualifiche e pole GP Cina in diretta: Russell vince la sprint davanti a Leclerc e Hamilton

La diretta live delle qualifiche del GP Cina della Formula 1 2026: comment.

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14 Marzo 2026 6:00
Ultimo agg. 7:32
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Formula 1 in pista per le qualifiche e la pole del GP Cina. Gara in programma domani alle ore 8. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 12:00. Russell ha vinto la Sprint Race davanti a Leclerc e Hamilton, quinto Antonelli. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti LIVE su tempi e risultati.

07:30

Tra mezz'ora al via le qualifiche di Formula 1: cosa aspettarsi dalla Ferrari

Manca davvero poco all'inizio delle Qualifiche del Gran Premio della Cina. Mercedes favoritissima e a mano di cose clamorose otterrà la prima fila intera. La Ferrari deve puntare alla seconda fila, preferibilmente con entrambi i piloti in lotta con McLaren e Verstappen.

A cura di Alessio Morra
07:25

Classifica Costruttori: la Ferrari guadagna sulla Mercedes

  1. Mercedes 55
  2. Ferrari 40
  3. McLaren 18
  4. Red Bull 8
  5. Haas 7
  6. Racing Bulls 6
  7. Audi 2
  8. Alpine 1
A cura di Alessio Morra
07:20

Lewis Hamilton il pilota con più pole position in Cina

Il GP della Cina si disputa dal 2004, ma a causa del Covid non si è disputato ogni anno. Diciotto le edizioni: 6 pole per Hamilton, 4 per Vettel, 2 per Alonso e Rosberg. Una per Barrichello, Bottas, Verstappen, Piastri. 7 le pole della Mercedes. 4 per la Red Bull, 3 per la McLaren, 2 per Ferrari e Renault.

A cura di Alessio Morra
07:15

Classifica Piloti dopo la Sprint Race

  1. Russell 33
  2. Antonelli 22
  3. Leclerc 22
  4. Hamilton 18
  5. Norris 15
  6. Verstappen 8
  7. Bearman 7
  8. Lindblad 4
  9. Piastri 3
  10. Bortoleto 2
  11. Lawson 2
  12. Gasly 1
A cura di Alessio Morra
07:05

Il podio della Sprint Race del GP Cina: Russell vincitore

Russell vince la Sprint davanti a Leclerc e Hamilton, la Ferrari riesce a rosicchiare un punto nel Costruttori alla Ferrari. Mentre Russell aumenta il suo vantaggio in classifica.

A cura di Alessio Morra
07:00

George Russell ha vinto la Sprint Race della Cina

Russell ha sfruttato la sua favolosa Mercedes per vince la Sprint di Shanghai e piegare la resistenza delle due Ferrari, seconda con Leclerc e terza con Hamilton, autore di una gara splendida soprattutto in avvio. Quarto Norris, poi Antonelli, Piastri, Lawson e Bearman.

A cura di Alessio Morra
06:50

Hamilton ringrazia la Ferrari dopo la Sprint Race

A caldo il pilota inglese ha espresso parole splendide per il team di Maranello: "Voglio ringraziare tutta la Scuderia per averci permesso di trovarci in questa posizione e di competere con la Mercedes. La loro velocità sui rettilinei è davvero eccessiva. Ho lottato con impegno, ma alla fine la mia gomma anteriore sinistra si è consumata completamente. È una macchina molto migliore e ho partecipato al suo sviluppo, quindi sono molto più contento. A un certo punto ero in testa, quindi finire terzo non è un granché, perciò domani darò il massimo".

A cura di Alessio Morra
06:40

Il programma del weekend di Formula 1

Dopo l'unica sessione di prove libere e le Qualifiche Sprint del venerdì, mentre in mattinata si è tenuta la Sprint Race. Alle ore 8 si tengono le Qualifiche. Alla stessa ora si terrà anche il Gran Premio della Cina.

A cura di Alessio Morra
06:25

I risultati delle prove libere

Russell davanti a Kimi Antonelli nell'unica sessione di libere a Shanghai, davanti alle McLaren e alle Ferrari quinta con Leclerc e sesto con Hamilton.

A cura di Alessio Morra
06:03

F1 GP Cina, Ferrari di Leclerc e Hamilton a caccia della pole

Charles Leclerc e Lewis Hamilton sognano la pole, ma oggettivamente sanno che è quasi impossibile realizzarla. La Ferrari è dietro rispetto alla Mercedes e l'obiettivo massimo pare essere la seconda fila.

A cura di Alessio Morra
06:02

Le caratteristiche del circuito di Shanghai per il GP in Cina

Due lunghi rettilinei, una parte centrale mista, serve avere una vettura ben bilanciata a Shanghai dove il motore è fondamentale tanto quanto l'aerodinamica. In gara i giri saranno 56, nella Sprint 19. 16 curve e oltre 5 chilometri per ogni tornata.

A cura di Alessio Morra
06:00

F1, gli orari TV delle qualifiche del GP Cina: la diretta su Sky e la differita TV8

Le Qualifiche del Gran Premio della Cina scatteranno alle 8 ora italiana, cioè tra due ore, e si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Alle 15 su TV8 in chiaro la replica delle Qualifiche.

A cura di Alessio Morra
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