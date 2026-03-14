LIVE F1, oggi qualifiche e pole GP Cina in diretta: Russell vince la sprint davanti a Leclerc e Hamilton

A caldo il pilota inglese ha espresso parole splendide per il team di Maranello: "Voglio ringraziare tutta la Scuderia per averci permesso di trovarci in questa posizione e di competere con la Mercedes. La loro velocità sui rettilinei è davvero eccessiva. Ho lottato con impegno, ma alla fine la mia gomma anteriore sinistra si è consumata completamente. È una macchina molto migliore e ho partecipato al suo sviluppo, quindi sono molto più contento. A un certo punto ero in testa, quindi finire terzo non è un granché, perciò domani darò il massimo".