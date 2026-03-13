LIVE F1, oggi le qualifiche sprint del GP Cina: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la mini-pole

La mappa del circuito di Shanghai su cui oggi si disputano le Qualifiche Sprint del GP della Cina della Formula 1 2026.

Ad ospitare il GP della Cina di Formula 1 che si apre oggi è il circuito di Shanghai. Il tracciato, lungo 5,451 km che ha fatto la sua prima comparsa nel calendario F1 nel 2004, sarà lo stesso di sempre con 16 curve (alcune molto lente come la combinazione 1-3, la 6 e la 14, altre veloci come la "S" composta dalla 7 e dalla 8) e due rettilinei principali, cioè quello di partenza/arrivo e quello, lungo oltre un chilometro, che congiunge la curva 13, leggermente sopraelevata, alla 14.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Shanghai è un circuito mediamente impegnativo per i freni con 7 frenate e 16,3 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 14, dove le monoposto passano dai 314 km/h a 77 km/h in appena 158 metri percorsi in 3,51 secondi con i piloti che sono soggetti a 3,9 G di decelerazione.

Per trovare il record della pista sul giro in gara bisogna tornare al primo GP della Cina della storia, quello del 2004, quando Michael Schumacher riuscì a completare una tornata del circuito di Shanghai in 1:32.238.