LIVE F1, oggi le qualifiche sprint del GP Cina: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la mini-pole

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP della Cina a Shanghai. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton sfidano le Mercedes di Russell e Kimi Antonelli per la mini-pole. Le qualifiche sprint inizieranno alle 8:30, in diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Come funziona la qualifica sprint F1 di oggi a Shanghai: cosa cambia col nuovo regolamento
Le qualifiche shootout di scena oggi a Shanghai determinano l'ordine di partenza della Sprint Race di domani. Si tratta di una qualifica più corta rispetto a quella tradizionale, ma divisa comunque in: SQ1 (da 12 minuti), SQ2 (da 10 minuti) e SQ3 (da 8 minuti). Nonostante sia aumentato il numero di macchine in pista (da 20 a 22) il format è rimasto quasi del tutto invariato rispetto allo scorso anno. L'unica novità riguarda il numero di piloti eliminati in SQ1 e SQ2: a fine di ogni mini-sessione infatti verranno eliminati i sei piloti più lenti per arrivare così in SQ3 con i dieci piloti più veloci che potranno contendersi la pole nella Gara Sprint del giorno successivo. In Q1 e Q2 tutti i piloti sono obbligati ad utilizzare set nuovi di gomme medie, mentre nel Q3 si può utilizzare la gomma soft.
Il meteo di oggi a Shanghai per la Qualifica Sprint del GP di Cina della Formula 1 2026
La Qualifica Sprint del GP di Cina della Formula 1 2026 di scena tra meno di un'ora sul circuito di Shanghai non dovrebbe essere influenzata pesantemente dalle condizioni atmosferiche anche se la temperatura dell'aria (intorno ai 14° C) e della pista potrebbe in qualche modo condizionare la finestra di funzionamento delle gomme. Su Shanghai oggi è atteso infatti cielo sereno ed è esclusa qualsiasi possibilità che arrivi la pioggia.
Il programma del GP Cina di F1: domani gara sprint e qualifiche
Nel GP della Cina che inizia oggi per la prima volta in stagione va in scena il format della Sprint Race della Formula 1 che modifica l'intero programma del weekend di gara. Oggi, dopo la prima e unica sessione di prove libere, sulla pista di Shanghai ci saranno le qualifiche shootout che determineranno la pole position e la griglia di partenza della Gara Sprint in programma sabato (alle ore 04:00 italiane). Domani poi, dopo la mini-corsa, sarà la volta delle Qualifiche tradizionali che stabiliranno pole e griglia per la Gara della domenica che assegna il bottino di punti iridati più cospicuo.
Cosa aspettarsi dalla Ferrari nelle Qualifiche Sprint del GP della Cina
Dopo i segnali incoraggianti visti a Melbourne, la Ferrari arriva oggi a Shanghai con un obiettivo chiaro: capire subito se la SF-26 può reggere il confronto con la Mercedes anche sul giro secco.
Le Qualifiche Sprint del GP della Cina diranno molto più della sola classifica, perché il weekend costringe tutti a scoprire subito le carte. Per la Rossa l'osservata speciale sarà l'ala posteriore "Macarena", montata sulle due monoposto e pensata per ridurre il drag sul lunghissimo rettilineo cinese, con possibili benefici non solo in termini di velocità di punta ma anche nella gestione dell'energia, vero nodo della F1 2026.
Ferrari parte dunque con aspettative alte ma non può sbagliare il compromesso di assetto: a Shanghai conteranno trazione, stabilità nelle curve veloci e capacità di arrivare all'ultimo settore con abbastanza energia. Se la nuova ala funzionerà come sperato, Leclerc e Hamilton potranno stare più vicini alla Mercedes rispetto al sabato australiano.
Le caratteriste del circuito di Shangai per il gran premio di oggi
Ad ospitare il GP della Cina di Formula 1 che si apre oggi è il circuito di Shanghai. Il tracciato, lungo 5,451 km che ha fatto la sua prima comparsa nel calendario F1 nel 2004, sarà lo stesso di sempre con 16 curve (alcune molto lente come la combinazione 1-3, la 6 e la 14, altre veloci come la "S" composta dalla 7 e dalla 8) e due rettilinei principali, cioè quello di partenza/arrivo e quello, lungo oltre un chilometro, che congiunge la curva 13, leggermente sopraelevata, alla 14.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Shanghai è un circuito mediamente impegnativo per i freni con 7 frenate e 16,3 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 14, dove le monoposto passano dai 314 km/h a 77 km/h in appena 158 metri percorsi in 3,51 secondi con i piloti che sono soggetti a 3,9 G di decelerazione.
Per trovare il record della pista sul giro in gara bisogna tornare al primo GP della Cina della storia, quello del 2004, quando Michael Schumacher riuscì a completare una tornata del circuito di Shanghai in 1:32.238.
Dove vedere le qualifiche sprint del GP Cina di Formula 1 oggi in TV e streaming
Si parte subito forte a Shanghai dove oggi andranno in scena le qualifiche sprint del GP della Cina della Formula 1 2026. La giornata del secondo round del Mondiale F1 proseguirà alle 08:30 con le qualifiche shootout che andranno a determinare le griglia di partenza della gara sprint di domani.
Tutto sarà trasmesso in diretta TV su Sky: le qualifiche sprint andranno in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (canali 201 e 207 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Roberto Chinchero, Matteo Bobbi e Marc Gené accompagnati dagli interventi di Davide Camicioli, Ivan Capelli e Vicky Piria e, dal paddock, di Mara Sangiorgio. Analogamente, se in possesso di uno di questi abbonamenti, sarà possibile vedere in live streaming prove libere e qualifiche su Sky Go e NOW. Le qualifiche sprint del GP della Cina di oggi saranno trasmesse anche gratis in chiaro in diretta su TV8: sia in TV sul canale 8 del digitale terrestre che in streaming sul sito internet.
Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Cina: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Oggi si apre ufficialmente il weekend del GP della Cina sul circuito di Shanghai, seconda tappa del Mondiale di Formula 1 2026. Programma rivoluzionato già dal venerdì con una sola sessione di prove libere già andata in scena e le qualifiche per la Sprint Race alle ore 08:30. Le qualifiche di oggi andranno a delineare la griglia di partenza della mini-gara di domani.
Le qualifiche sprint del Gran Premio della Cina iniziano oggi alle ore 08:30 (ora italiana) cioè quando a Shanghai saranno le 15:30.
