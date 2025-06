video suggerito

Perché Hamilton ha parlato di riforma della scuola con il Premier inglese: "Con me ha fallito" Lewis Hamilton si è recato a Downing Street, dove ha incontrato il Primo Ministro inglese Starmer. Hamilton, come rappresentante della sua fondazione Mission 44, ha parlato della riforma della scuola in Gran Bretagna.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton si è recato a Downing Street, esattamente al numero 10, li dove risiede il Primo Ministro del Regno Unito. Il pilota della Ferrari ha incontrato il Premier inglese Sir Keir Starmer e il Segretario di Stato per l'Istruzione Bridget Phillipson. Assieme hanno discusso di un progetto per aiutare le scuole a stabilire aspettative elevate per tutti i bambini. Hamilton era con i rappresentanti della fondazione ‘Mission 44' che ha creato nel 2021.

L'incontro tra Hamilton e il Primo Ministro Starmer

Il Governo britannico sta pensando a una riforma della scuola con l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento degli studenti e vuole soprattutto supportare un maggior numero di giovani a raggiungere i loro obiettivi. Nell'incontro a Downing Street c'erano con Hamilton anche i rappresentanti di Mission 44: insegnanti, giovani e altri operato del sistema educativo. La fondazione sin dall'inizio si è battuta per la riforma della scuola, che si propone di ridurre la perdita di apprendimento per gli studenti più vulnerabili.

Hamilton: "Ho avuto difficoltà a scuola, la mia voce non è mai stata ascoltata"

Hamilton ha collaborato fattivamente con il Primo Ministro inglese Starmer per discutere della riforma dell'istruzione nell'ambito della sua iniziativa benefica. Starmer ha confermato che il governo britannico svilupperò un quadro per contribuire ad aumentare il coinvolgimento degli studenti. Hamilton, a margine, ha ricordato la sua esperienza scolastica, e non l'ha fatto per la prima volta: "Ho avuto difficoltà a scuola e non ho mai sentito che la mia voce venisse ascoltata, ecco perché so per esperienza personale che è fondamentale garantire che ogni studente si senta a casa a scuola. Con me la scuola ha fallito, mi sono sempre sentito messo in disparte".

Poi riguardo la fondazione ha aggiunto: "Sono grato che, in seguito a questo incontro, il governo si sia impegnato a collaborare con Mission 44 per attuare un cambiamento mirato a rendere il sistema educativo più inclusivo. Sono molto orgoglioso dei progressi compiuti da Mission 44 in così poco tempo e dell'opportunità che abbiamo di trasformare la vita degli studenti vulnerabili in tutto il Paese".

Il Premier Starmer: "Voglio ringraziare Lewis, questa è stata una sua idea"

Il Primo Ministro inglese Starmer ha reso merito a Hamilton: "Voglio ringraziare Lewis: questa è stata una sua idea, questa è la sua eredità. Ha ispirato generazioni e ora sta usando la sua influenza in questo progetto, pensato per fare davvero la differenza nella vita dei giovani in tutto il paese. Credo che dobbiamo riconoscere che stiamo vivendo un periodo davvero difficile per i giovani. Molti bambini hanno abbandonato la scuola all'inizio della pandemia di COVID e non ci sono più tornati. Il divario di rendimento scolastico tra i più ricchi e i più poveri è tornato a livelli che non vedevamo dal 2011. È sconvolgente. Perché mi piace pensare che siamo un Paese che va sempre avanti. Che fa sempre un passo nella giusta direzione. Quindi, quando le cose iniziano ad andare indietro, sappiamo di avere un problema reale".

L'impegno del governo britannico e la collaborazione con Mission 44

Il governo britannico si è impegnato a creare un quadro nazionale che supporti le scuole e che coinvolga il maggior numero di studenti, entro l'inizio del 2026. Con la volontà di amplificare le voci dei giovani, raccogliendo e pubblicando più dati sulle loro esperienze. Inoltre il Governo inglese si è impegnato a collaborare con Mission 44 nel supportare le scuole, e insieme cercheranno di coinvolgere studenti, genitori e scuole per capire cosa apprezzano e cosa vorrebbero cambiare. Alla base c'è il sostegno agli insegnanti, perché, per il governo inglese, l'insegnamento è alla base di tutto, ma altrettanto importante sarà seguire gli studenti di ogni ordine sociale.