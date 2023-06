Perché Hamilton è l’unico pilota di Formula 1 a partire con una strana presa sul volante in ogni GP La strana impugnatura dello sterzo utilizzata da Lewis Hamilton alla partenza di ogni gara del Mondiale di Formula 1 ha destato grande curiosità: un meccanico della Mercedes ha svelato il motivo dietro questa strana presa dello sterzo che nessun altro pilota F1 usa.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo le difficoltà di inizio stagione, la radicale trasformazione della Mercedes W14 ha permesso a Lewis Hamilton di tornare a lottare stabilmente per le prime posizioni nel Mondiale di Formula 1 2023 riportando in auge la vecchia rivalità in pista e fuori con Fernando Alonso. Questo ha riportato il sette volte campione del mondo di F1 sotto i riflettori facendo sì che in molti notassero alcuni particolari della guida del britannico a cui finora non si era fatto caso. Nello specifico infatti di recente sui social network ha fatto molto discutere il modo del tutto anomalo in cui il 38enne di Stevenage impugna il volante della sua macchina durante la partenza della gara.

Contrariamente a tutti gli altri piloti F1 difatti Lewis Hamilton al via di ogni gara tiene lo sterzo con una strana presa. Mentre i suoi colleghi lo afferrano con entrambe le mani dalle maniglie poste lateralmente, il navigato driver della Mercedes lo afferra solo con la mano destra mettendo invece la mano sinistra sopra il volante. Uno strano modo di tenere lo sterzo della sua monoposto che l'esperto inglese utilizza solamente nelle primissime fasi della corsa tornando poi ad un'impugnatura canonica nel prosieguo.

In molti inevitabilmente si sono chiesti perché, ormai da quattro stagioni, Lewis Hamilton utilizzi questa strana presa sul volante all'inizio di ogni GP? A spiegarne il motivo ci ha pensato un meccanico della Mercedes che, in un video circolante sui social network, mostra anche il retro dello sterzo del campionissimo britannico dotato di levette del cambio molto più sottili rispetto a quelle utilizzate dagli altri piloti.

Il meccanico spiega quindi che Hamilton posiziona la mano sinistra sopra il volante per poter inserire le dita dietro la levetta del cambio posta a sinistra (cioè quella che serve a scalare marcia). Grazie a questo piccolo stratagemma dunque il sette volte campione del mondo azzera di fatto le possibilità di scalare inavvertitamente la marcia in un momento di gara in cui il graduale aumento delle marce inserite è fondamentale. Non è un caso infatti che l'esperto pilota usi questa strana presa dello sterzo solo durante la partenza della gara per poi tornare ad un'impugnatura più convenzionale.