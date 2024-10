video suggerito

Perché Charles Leclerc canta sempre l’inno italiano pur essendo monegasco: è una cosa unica Charles Leclerc dopo aver vinto il GP Stati Uniti sul podio di Austin ha cantato l’inno di Mameli, così come aveva fatto anche dopo il successo di Monza. Leclerc è monegasco, ma quando vince canta l’inno italiano, che conosce bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc sta vivendo, probabilmente, la miglior stagione della sua carriera. In Texas ha vinto per la terza volta nel 2024, non ha reali chance di vincere il titolo piloti, ma la Ferrari può vincere il Costruttori e di sicuro sta mettendo le basi per una stagione 2025 che potrebbe essere meravigliosa, pure con Hamilton. Leclerc ha dominato a Austin e dopo la gara quando è salito sul podio ha canticchiato anche l'inno di Mameli. Un gesto che è stato notato e apprezzato dai tifosi della Ferrari, e non lo ha fatto per la prima volta.

Leclerc ha trionfato nel GP Stati Uniti, doppietta con Sainz

Una cavalcata trionfale quella del ventisettenne pilota che ha vinto la ‘scommessa' al via. Partito quarto ha immaginato che Verstappen avrebbe superato e ostacolato Norris, e così facendo avrebbe lasciato uno spazio libero. Spazio che si è preso lui. Leclerc ha iniziato a galoppare verso il successo, che è arrivato in modo meraviglioso. E con Sainz secondo, la Ferrari ha piazzato una doppietta favolosa (pure per il Costruttori) e storica (perché non accadeva dal 2006 negli Stati Uniti).

La festa della Ferrari a Austin

Grande festa per i piloti Ferrari non appena sono scesi dalle vetture, e dopo le prime interviste e il passaggio in Cool Down Room i primi tre classificati sono saliti sul podio, per il rituale più bello per chi vince. L'inno monegasco gli appassionati hanno ormai iniziato a conoscerlo, Leclerc lo ha ascoltato con gioia e con una certa compostezza. Poi è arrivato l'inno di Mameli, per la Ferrari, il costruttore che ha vinto il Gp.

Leclerc canta l'inno di Mameli

Le immagini delle telecamere hanno oscillato tra il pilota e i membri del team, che dalla pista con gioia vera e a squarciagola cantavano l'inno italiano. Un momento sempre coinvolgente, per tutti. Momenti in cui si pensa, magari non solo sulla Formula 1. Leclerc è stato inquadrato mentre a più riprese, anche timidamente, cantava l'inno italiano. Qualcosa certamente di particolare, essendo lui monegasco. Charles lo ha imparato, lo conosce bene, e se canta l'inno vuole dire che si senta un po' italiano, d'altronde l'Italia è iil suo paese d'azione.

Un qualcosa che gli appassionati o meglio i tifosi della Ferrari hanno apprezzato, e tantissimo. Leclerc non è nuovo perché l'inno di Mameli lo ha cantato già dopo il successo ottenuto nel Gp di Monza, già allora aveva dimostrato di conoscere l'inno italiano, cantato, sempre con un po' di timidezza, accompagnato in quel caso da migliaia di tifosi che erano sotto il podio.