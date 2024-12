Per Horner l’accoppiata Hamilton-Leclerc in Ferrari sarà fallimentare: “Giocare con 2 punte non funziona”

video suggerito

Con il Mondiale di Formula 1 in vacanza in attesa dell'inizio della nuova stagione, uno degli argomenti più dibattuti tra gli addetti ai lavori è certamente quello che riguarda la futura convivenza in casa Ferrari tra il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e l'ormai veterano di Maranello Charles Leclerc. Se da un lato si parla di un'accoppiata dal grande fascino mediatico, dall'altro si parla di due piloti che per ragioni diverse corrono per lo stesso obiettivo, cioè vincere il titolo piloti. Inevitabili dunque i dubbi sulla scelta fatta da Fred Vasseur di comporre un dream team senza gerarchie predeterminate e con due dei driver più forti in griglia lasciati liberi di battagliare tra loro.

E sull'argomento si è espresso anche il team principal della Red Bull, Christian Horner, convinto che il suo approccio di cominciare il campionato con le gerarchie tra i suoi piloti già stabilite e con in squadra un solo pilota su cui puntare per quel che riguarda la lotta iridata sia quello vincente, mentre la decisione della Ferrari di presentarsi con una line-up a due punte con due piloti, almeno inizialmente, messi sullo stesso piano, si ritorcerà contro la stessa scuderia di Maranello.

"Verstappen è il bene più prezioso della Formula 1. Noi siamo un po' diversi dagli altri team su queste scelte, ma si tratta di comunicazione, di essere chiari con i piloti. Max è la nostra prima guida: se Liam (Lawson, ndr) riesce ad avvicinarsi a lui, sarebbe fantastico. Ma la realtà è che noi ci aspettiamo che Max vinca" ha difatti detto Horner in un'intervista concessa a talkSPORT rivelando di aver stabilito i ruoli all'interno della sua squadra e comunicato ciò ai piloti fin da subito.

Un approccio dunque radicalmente opposto a quello utilizzato dal pariruolo Vasseur in Ferrari che non sembra intenzionato a stabilire delle gerarchie tra i suoi due fortissimi piloti (anche se qualche dubbio a riguardo è sorto dopo che nell'intervista concessa prima di Natale al TG1 il manager francese ha detto testualmente: "Charles è migliorato, ma deve ancora lavorare. Hamilton lo aiuterà: l’emulazione è alla base della crescita").

Un approccio, quello della scuderia del Cavallino, che secondo Christian Horner si rivelerà poi fallimentare: "Nel calcio giocare con due punte di peso non funziona. Un team come la Ferrari avrà due piloti che si toglieranno punti a vicenda. Bisogna sostenere entrambi i piloti, ma questo spesso diventa motivo di divisione all'interno di una squadra. Abbiamo approcci diversi ed è affascinante" ha difatti chiosato il team principal della Red Bull dicendo la sua riguardo a quella che è senza ombra di dubbio la coppia più attesa del Mondiale di Formula 1 2025, cioè quella formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.