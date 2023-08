Pecco Bagnaia domina in Austria e vince ancora in MotoGP: tre italiani nelle prime 4 posizioni Il pilota campione del mondo ha stravinto al Red Bull Ring. Sul podio con Bagnaia, che aveva trionfato anche nella Sprint Race, Binder e Bezzecchi.

A cura di Alessio Morra

Pecco Bagnaia ha vinto anche il Gran Premio d'Austria del Mondiale MotoGP 2023. Il piemontese, che ha messo già da tempo le mani sul titolo, ha preceduto Binder, Bezzecchi e Marini.

Una gara perfetta quella di Bagnaia, ma in generale quella dei piloti italiani che hanno vissuto una domenica favolosa al Red Bull Ring. Pecco è un fenomeno e dispone di una Ducati strepitosa. Dopo la pole e il successo nella Sprint Race voleva partire bene, lo ha fatto, è scattato a razzo ed ha provato la fuga, Brad Binder per quasi metà gara gli è stato dietro, ma poi è venuto meno, perdendo decimi su decimi. In solitaria Bagnaia è andato a prendersi il successo, mentre Binder blindava comunque il secondo posto.

Alle loro spalle hanno dato vita a un bel duello Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Luca Marini. I due piloti italiani con bravura sono riusciti a infilare il minore dei fratelli Marquez. Bezzecchi tenace come pochi si è issato al terzo posto ed ha conquistato il podio, mentre Marini si è preso la quarta posizione.

Grande Italia in Austria. Con Valentino Rossi, il padre nobile del motociclismo italiano, a festeggiare in pista con Marini, Bezzecchi e Bagnaia, che ha un vantaggio mostruoso nella classifica del mondiale.

L'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Austria 2023: 1) Bagnaia; 2) Binder; 3) Bezzecchi; 4) Marini; 5) Alex Marquez.

Classifica Piloti dopo il Gp Austria: 1) Pecco Bagnaia 251; 2) Jorge Martin 189; 3) Marco Bezzecchi 183; 4) Brad Binder 160; 5) Johann Zarco 123; 6) Luca Marini 120; 7) Aleix Espargaro 117; 8) Jack Miller 95.

Classifica Costruttori dopo il Gp Austria: 1) Ducati 354; 2) KTM 201; 3) Aprilia 166; 4) Honda 93; 5) Yamaha 93.