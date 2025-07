Pau Alsina è morto a 17 anni dopo un tragico incidente ad Aragon: fatale una violenta caduta dalla moto

Il giovane pilota spagnolo Pau Alsina è morto a soli 17 anni dopo un tragico incidente in moto durante un test privato sul circuito di Aragon. Inutile il trasporto in ospedale.

Un'altra tragedia colpisce il mondo delle due ruote. Pau Alsina, 17 anni, è morto in seguito a una violenta caduta in moto avvenuta durante una sessione di test privati sul circuito spagnolo di MotorLand Aragon. Il giovane pilota catalano, impegnato quest'anno tra il Campionato Italiano Moto3 e il Mondiale JuniorGP, non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nell'impatto.

Secondo quanto riportato dai media catalani Regió7 e Onabages, Alsina ha perso il controllo della sua moto, finendo violentemente sull'asfalto e battendo la testa. Soccorso in pista e trasportato d'urgenza all'ospedale di Saragozza, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, risultato purtroppo inutile. I medici non sono riusciti a salvargli la vita. "L'impatto è stato così forte che i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita", riporta Regió7 citando fonti familiari.

Nato a Sallent nel gennaio 2008, Pau Alsina Sanchez aveva cominciato a correre in moto a soli tre anni. Dopo aver brillato nel motocross, si era dedicato anche a supermotard, dirt track e velocità. A 11 anni il debutto nel campionato spagnolo Moto4, poi il passaggio al campionato europeo e infine la chiamata dal team Estrella Galicia, con cui stava affrontando la stagione da esordiente nel JuniorGP.

Nella classe Moto3 del CIV (Campionato Italiano Velocità), il pilota spagnolo aveva chiuso la prima parte di stagione al quarto posto in classifica generale, con quattro podi messi a referto. In JuniorGP, il suo miglior risultato era stato l'ottavo posto a Jerez e aveva raccolto punti in tutte le gare tranne una.

Il suo sogno era arrivare un giorno al Mondiale MotoGP. Quel sogno si è spezzato tragicamente a soli 17 anni, lasciando un vuoto enorme nel paddock e tra gli appassionati. A poco più di due settimane dalla tragica morte di Borja Gomez, un'altra giovane vita spezzata scuote profondamente il motociclismo spagnolo e internazionale. In corso le procedure per il trasferimento della salma in Catalogna.