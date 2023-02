Pascal Wehrlein vola con le Gen3 della Formula E: “Ho vinto due gare ma non sono il favorito” Il pilota tedesco della Porsche è al comando del Campionato di Formula E, dopo aver vinto due gare di fila in Arabia Saudita. In un’intervista Wehrlein ha parlato della sua stagione, delle vetture Gen3 alla vigilia della gara dell’India.

A cura di Alessio Morra

Pascal Wehrlein è un pilota di ventotto anni, ma per la carriera che ha avuto sembra molto più grande. Perché il suo nome è noto da tempo agli appassionati di motorsport. Ha corso in Formula 1, è stato terzo pilota di Mercedes e Ferrari, ora sta vivendo la quarta stagione della sua carriera in Formula E, e grazie a due successi consecutivi alla guida della Porsche guarda tutti dall'alto. Il nuovo regolamento ha rimescolato molto le carte, e così sono tanti i piloti e le scuderie che sognano in grande, ma per il momento sono solo due i piloti che sembrano avere una marcia in più e che già lottano per il titolo e che provano a dar vita a un testa.

Wehrlein ha conquistato due successi in Arabia Saudita, dopo l'iniziale secondo posto in Messico. Risultati opposti per Jake Dennis, uno degli alfieri della McLaren. Cinque punti li separano in classifica, 68 a 63 a favore del tedesco. Poi in classifica ci sono quattro piloti tutti molti vicini, che non arrivano, però, nemmeno a 30 punti. Il vincitore delle gare di Dirʿiyya ha preso parte a una tavola rotonda, in una media call, con la stampa di tutto il mondo, c'era anche Fanpage.it. Wehrlein ha mostrato la sua gioia per i successi ottenuti guidando una fantastica Porsche, ma ha mostrato anche, o forse soprattutto, una grande consapevolezza e sa che nonostante un grande avvio non può ancora considerarsi né favorito né in lotta per il titolo.

Con le nuove vetture, quella della cosiddetta Gen3, Wehrlein si prepara alla gara che si disputerà nel weekend in India. Le nuove vetture piacciono molto a Wehrlein, che soprattutto si trova a meraviglia: "Nel complesso le nuove macchine mi piacciono molto e rappresentano un grande passo in avanti. C'è più potenza e le vetture sono più leggere. I cambiamenti vanno in ottima direzione e c'è un grande passo in avanti in termini di tecnologia".

Nella media call ha parlato anche dei suoi avversari, e ne ha citati parecchi. Perché in fondo la Formula E è così, ci sono tanti piloti che in ogni weekend hanno la possibilità di vincere: "Non penso di essere il favorito. Ci sono tanti correnti forti. C'è la Andretti che sta andando molto bene, ma anche la McLaren è forte, così come la Jaguar. E occhio pure alla DS Penske (che schiera due campioni ndr.)".

Nel weekend si corre a Hyderabad, un circuito nuovo, in cui Wehrlein proverà a ripetersi e cercherà di capire se potrà essere sempre super competitivo come ha fatto in Arabia Saudita.