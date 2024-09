video suggerito

Oliveira prende il volo nelle libere del GP Indonesia di MotoGP: caduta tremenda, finisce in ospedale Miguel Oliveira è stato disarcionato dalla sua moto durante le prove libere del GP Indonesia. Brutta caduta per il portoghese, finito in ospedale: frattura al polso destro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le prove libere del GP Indonesia di MotoGP sono state contraddistinte dalla brutta caduta di Miguel Oliveira. Il pilota portoghese del team Aprilia è finito letteralmente per aria, dopo essere stato disarcionato dalla sua moto. Dopo le prime cure presso il centro medico, Oliveira è stato trasportato in ospedale per valutare le sue condizioni. Stando a quanto riportato dal profilo ufficiale della MotoGP, il pilota ha riportato la frattura del polso destro. Niente GP per lui

Brutta caduta per Oliveira nelle prove libere del GP Indonesia

L'incidente di Oliveira si è verificato quando era alla seconda sequenza di giri sul tracciato di Mandalika. Il pilota ha dovuto fare i conti con un brutto highside dopo aver perso il controllo della sua moto. Ha preso il volo il lusitano ricadendo poi male sull'asfalto, "accompagnato" fuori dalla sua moto.

Le condizioni di Oliveira, trasportato in ospedale

Dopo essere rimasto qualche secondo dolorante a bordo pista, Oliveira soccorso dagli addetti ai lavori si è recato al centro medico. Come comunicato dalla MotoGP, il pilota è finito poi in ospedale dove è stato sottoposto ad ulteriori controlli. L'esito dei primi esami è stato impietoso per Oliveira che ha riportato una frattura al polso destro. Una situazione che lo costringerà a non prendere parte al GP.

I risultati delle prove libere del GP Indonesia di MotoGP

Per quanto riguarda i risultati delle prove libere 1 in Indonesia, il più veloce è stato Franco Morbidelli. Il pilota del team Pramac ha girato con 2 decimi di vantaggio su Vinales e mezzo secondo sul suo compagno di scuderia e leader della classifica mondiale Martin. A seguire Acosta, Zarco, Marquez, Bezzecchi e Bastianini. Non bene Bagnaia che è rimasto poco in pista nella prima parte, lamentando problemi nella frenata e mancanza di grip al posteriore. A proposito di problemi, ne ha avuti anche Martin che ha dovuto fare i conti con delle prove di partenza non come le aspettative che lo hanno innervosito e non poco.