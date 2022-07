Offese a Stroll durante la diretta TV del GP Austria: sospeso un telecronista della Formula 1 Un commentatore TV della Formula 1 è stato sospeso dalla sua emittente per aver etichettato come autistico il pilota Lance Stroll in diretta nel corso della telecronaca del GP d’Austria.

A cura di Michele Mazzeo

Non si è chiuso senza conseguenze il brutto episodio andato in scena in diretta TV durante la gara del GP d'Austria della Formula 1 2022 vinta dal pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il commentatore dell'emittente belga RTBF Sport Lionel Froissart è stato difatti sospeso per i commenti ingiuriosi fatti sul driver dell'Aston Martin Lance Stroll durante la telecronaca della corsa F1 del Red Bull Ring.

Il telecronista infatti aveva definito come "autistico" il pilota canadese venendo ripreso immediatamente dall'altro commentatore Gaetan Vigneron che ha subito preso le distanze da quanto affermato dal collega: "Commenti troppo forti! Ora stai esagerando!" sono difatti le parole rivolte al compagno di cabina. Questo non è però servito a far ravvedere Froissart che, anzi, ha rincarato la dose con un "Onestamente, ho solo detto la verità" che di fatto confermava la volontà di offendere l'alfiere dell'Aston Martin.

Alla luce di questo episodio l'emittente televisiva belga che detiene i diritti di trasmissione del Mondiale di Formula 1 2022 ha, a stretto giro di posta, preso le distanze dai commenti del suo telecronista e preso dei primi provvedimenti a riguardo, in attesa che una più accurata indagine interna chiarisca meglio l'accaduto (sul quale però non sembrano esserci dubbi):

Leggi anche Le immagini del GP d'Austria della Formula 1 2022

"RTBF condanna fermamente le parole usate in onda domenica 10 luglio dal suo collaboratore Lionel Froissart durante il Gran Premio d'Austria – si legge infatti nel comunicato diramato dalla TV di lingua francese del Belgio diffuso in seguito all'indignazione generale serpeggiante tra gli spettatori che hanno assistito in diretta all'inappropriato commento nei confronti di Lance Stroll –. Associare l'autismo con il modo di comunicare di un pilota era fuori luogo e completamente incoerente con i valori di RTBF. Sarà condotta un'indagine interna, per sentire tutte le persone coinvolte. L'obiettivo è capire nel dettaglio cosa potrebbe aver portato a questo incidente. In attesa dei risultati di questa indagine – chiosa la nota firmata dai responsabili dell'emittente TV belga –, il collaboratore in questione non lavorerà più per RTBF fino a nuovo avviso".