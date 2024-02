Nigel Mansell con quattro parole spiega perché Lewis Hamilton ha detto sì alla Ferrari Del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari ne ha parlato anche Nigel Mansell, mito della Formula 1 e ultimo inglese, per ora, a guidare per il team di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025. Una notizia sconvolgente, che da giorni ancora fa parlare. Il pilota più vincente di sempre della Formula 1 che a 40 anni (che compirà l'anno prossimo) affiancherà Leclerc e vivrà una nuova avventura nel circus. Con il passare dei giorni, però, più d'uno tiene a ricordare l'età dell'inglese e le possibilità difficoltà nella convivenza tra i piloti. Interpellato sulla vicenda il mito Nigel Mansell, che ha spiegato anche perché secondo lui il sette volte campione del mondo ha scelto di lasciare la Mercedes e di dire sì alla Ferrari.

Il ‘Leone d'Inghilterra' è stato uno dei piloti più amati in assoluto. Aveva una grinta infinita e un talento enorme, a 39 anni (nel 1992) è riuscito a vincere per la prima volta il Mondiale di Formula 1 e per questo Mansell, alla BBC, ha detto che l'età non sarà un problema per Hamilton: "La gente dice che Lewis è ormai troppo vecchio a 39 anni? No. Io ho vinto il mio campionato a 39 anni e avrei potuto continuare, ma la politica è entrata in gioco. Lewis, se è motivato, ha ancora diversi anni davanti, se non molti, e penso che sia semplicemente fantastico".

Secondo l'ex pilota della Williams Hamilton con la Ferrari potrà vincere l'ottavo titolo Mondiale – che sfiorò nel 2021 – ma non sarà facile perché Verstappen vuole continuare a vincere: "Lewis può farcela ma sono sicuro che Verstappen farà di tutto per fermarlo, e sono certo che la Ferrari già nel 2024 farà di tutto per fermarlo. Penso che ci aspetta una grande stagione di Formula 1, e di certo sembra che nel 2025 ne avremo una entusiasmante. Ritengo che per i fan sia fantastico e incredibilmente coinvolgente".

Nella lunga intervista, Mansell, che per un'altra stagione resta l'ultimo inglese pilota Ferrari (lo è stato nel 1989 e nel 1990), spiega con una sola frase perché Hamilton ha deciso di piantare dopo una vita intera la famiglia Mercedes – che lo accolse da ragazzino (ai tempi della McLaren) e lo ha aiutato a raggiungere ogni primato possibile: "Lewis finirà la sua carriera con la Ferrari: è un sogno che si avvera per lui, perché andare alla Ferrari è tutto“.

