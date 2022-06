MotoGP oggi, orari TV GP Germania su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle 14:00 è fissato l’orario della partenza della gara della MotoGP della Germania 2022 sul circuito del Sachsenring: dove vederla in diretta TV su TV8 e Sky. Pole position per Bagnaia che in griglia precede Quartararo e Zarco.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP è di scena sul circuito del Sachsenring per la gara del GP della Germania, 10° appuntamento del Motomondiale 2022. L'orario della partenza è fissato alle ore 14:00. In pole scatta Pecco Bagnaia con la sua Ducati davanti a Fabio Quartararo e Johann Zarco, mentre partono dalla seconda fila della griglia di partenza Aleix Espargaro, Fabio Di Giannantonio e Jack Miller. Assente invece Marc Marquez, vincitore di tutte le ultime otto corse della top class sul tracciato tedesco. La gara della classe regina si può vedere in diretta TV in chiaro su TV8 su Sky.

Gli orari TV del MotoGP GP Germania, a che ora inizia la gara di oggi

La gara della MotoGP di oggi inizia alle ore 14.00: per quanto concerne gli orari TV invece il collegamento pre-gara su Sky e TV8 si apre alle ore 13:15, vale a dire quarantacinque minuti prima del giro di ricognizione che precede la partenza. Il warm-up sarà invece alle 9:40 del mattino. La corsa della classe regina sul circuito del Sachsenring sarà preceduta dalle gare della Moto 3 alle 11 e della Moto 2 alle 12:20. L'ultima edizione del GP della Germania della top-class del Motomondiale è stata vinta da Marc Marquez che ha preceduto Miguel Oliveira e Fabio Quartararo.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara del Sachsenring

La gara della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV e in live streaming da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La corsa del Sachsenring della top-class del Motomondiale si potrà guardare anche in live streaming con SkyGo e, previa sottoscrizione del pass, anche su NOW. Inoltre oggi è possibile vedere la gara del GP della Germania della MotoGP in diretta TV e in live streaming gratis anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), così come quelle della Moto3 e della Moto2.

Le caratteristiche del circuito del Sachsenring in Germania

Il circuito del Sachsenring in Germania è il più piccolo del Motomondiale ed è notoriamente uno dei più particolari e risulta abbastanza impegnativo per i freni secondo i dati della Brembo. Le frenate infatti sono 8, di cui 6 nelle curve a sinistra. Rispetto alla Germania, soltanto in Austria e Thailandia ci sono meno frenate e soltanto 3 delle 8 frenate del Sachsenring durano almeno 3 secondi e mezzo.

Il circuito viene percorso in senso antiorario e presenta 10 curve a sinistra e 4 curve a destra più un solo rettilineo sulla linea del traguardo, della lunghezza di circa 800 m. La media sul giro della classe regina del motomondiale si aggira intorno ai 160 km/h. Il tracciato è stretto e tortuoso quasi come se fosse un kartodromo. Dicevamo che infatti è la pista più corta del motomondiale: 3.671 metri da percorrere per 30 giri.