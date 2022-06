Griglia di partenza MotoGP GP Germania 2022, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: Quartararo 2°, Zarco 3° Pecco Bagnaia parte in pole nel GP di Germania 2022 della MotoGP: il pilota italiano nelle qualifiche sul circuito del Sachsenring ha preceduto Quartararo secondo e Zarco terzo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Bagnaia piazza il miglior tempo nelle qualifiche del GP di Germania della MotoGP e scatterà in pole position sulla griglia di partenza con un tempo di 1:19.931. Alle sue spalle invece Fabio Quartararo che si riprende la seconda posizione con un distacco di 76 millesimi dal leader Bagnaia. Terzo invece Zarco con Aleix Espargaró che non riesce invece ad andare oltre la quarta posizione. Già nella quarta sessione di prove, che era stata posticipata di 25 minuti a causa dell'assenza di corrente elettrica nel paddock, si era visto il passo importante dello stesso Quartararo che aveva chiuso davanti a tutti proprio con Bagnaia e Mir alle sue spalle. Grande prova di Di Giannantonio del team Gresini che dopo essersi guadagnato le Q2, ha chiuso addirittura in quinta posizione mostrando un ottimo passo di gara e dà seguito già alle ottime qualifiche viste in Catalogna.

MotoGP Germania, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila: 1. Francesco Bagnaia (Ducati); 2. Fabio Quartararo (Yamaha); 3. Johann Zarco (Ducati Pramac)

2ª Fila: 4. Pol Espargaro (Honda); 5. Fabio Di Giannantonio (Team Gresini); 6. Jack Miller (Ducati);

3ª Fila: 7. Luca Marini (VR46); 8. Jorge Martin (Ducati Pramac); 9. Maverick Vinales (Aprilia);

4ª Fila: 10. Takaaki Nakagami (Honda LCR); 11. Marco Bezzecchi (VR46); 12. Joan Mir (Suzuki);

5ª Fila: 13. Pol Espargaro (Honda);14. Miguel Oliveira (KTM); 15. Brad Binder (KTM);

6ª Fila: 16. Alex Marquez (Honda LCR); 17. Enea Bastianini (Team Gresini); 18. Stefan Bradl (Honda);

7ª Fila: 19. Andrea Dovizioso (Yamaha RNF); 20. Franco Morbidelli (Yamaha); 21. Remy Gardner (KTM Tech3);

8ª Fila: 22. Raul Fernandez (KTM Tech3); 23. Darryn Binder (Yamaha RNF);

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q1

F. Di Giannantonio 1:20.307 M. Bezzecchi +0.293 P. Espargarò +0.297 M. Oliveira +0.349 B. Binder +0.450 A. Marquez +0.581 E. Bastianini +0.598 S. Bradl +0.601 A. Dovizioso +0.658 F. Morbidelli +0.713

Q2