MotoGP, oggi le qualifiche del GP Gran Bretagna: orari TV8 e Sky e dove vederle Oggi alle ore 15:10 iniziano le qualifiche della MotoGP del GP della Gran Bretagna sul circuito Silverstone. Ecco gli orari su TV8 e Sky e dove vederle in diretta e in differita per conoscere la griglia di partenza della gara di domani.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la pausa estiva i piloti della MotoGP 2022 tornano in pista oggi sul circuito di Silverstone per le qualifiche del GP della Gran Bretagna che assegnano la dodicesima pole position della classe regina del Motomondiale 2022. L'orario di inizio della sessione di qualifica è fissato alle 15.10 con Q1 e Q2 che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domani che va a chiudere il programma del dodicesimo round stagionale. Le qualifiche della MotoGP di oggi si possono vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 17:30.

Dopo la vittoria ottenuta ad Assen prima della sosta estiva, il pilota della Ducati Pecco Bagnaia tenterà di guadagnare punti importante in ottica mondiale sul campione del mondo in carica Fabio Quartararo anche sul tracciato inglese dove il francese dovrà scontare un penalità in gara. Per la pole position i due dovranno però vedersela con l'alfiere Aprilia Aleix Espargaro e gli altri piloti Ducati guidati da Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco ed Enea Bastianini.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Gran Bretagna di MotoGP oggi

Le qualifiche del GP della Gran Bretagna della MotoGP iniziano oggi alle ore 15:10 italiane. Dopo le prove libere 3 che si terranno dalle 10:55 alle 11:40 i piloti torneranno sulla pista di Silverstone alle 14:30 per le FP4. A seguire ci saranno le qualifiche con Q1 e Q2, a partire dalle ore 15.10. Le qualifiche determineranno la griglia di partenza della gara di domani. Nell'ultima qualifica della top-class del Motomondiale disputatasi sul circuito di Silverstone, nel 2021, a conquistare la pole fu Pol Espargaro che precedette Bagnaia e Quartararo.

Qualifiche MotoGP oggi al GP Gran Bretagna dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche del Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP 2022 sono trasmesse in diretta TV e in live streaming su Sky e su TV8. Gli abbonati alla pay-tv possono vedere la qualifiche di Silverstone della MotoGP sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La qualifica è visibile anche in live streaming tramite l'app SkyGo, mentre per vederla su NOW è necessario aver acquistato il pass sport. Le qualifiche della MotoGP di oggi sono trasmesse in TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita a partire dalle ore 17:30.