MotoGP oggi, orari TV GP Austin su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi la gara di MotoGP per il GP Americhe sul circuito di Austin, che segna il ritorno di Marc Marquez dopo lo stop in Argentina. Jorge Martin su Ducati Pramac partirà in pole position: alle sue spalle nella griglia di partenza Miller e Bagnaia. Ecco l’orario della gara di oggi e dove vederla in TV e streaming su TV8 e Sky.

A cura di Fabrizio Rinelli

Oggi alle ore 20:00 sul circuito di Austin ci sarà la partenza della gara della MotoGP del GP delle Americhe. Il quarto appuntamento del Mondiale, dopo la vittoria di Aleix Espargaro in Argentina, si tiene a un orario ritardato a causa del fuso. In pole position partirà Jorge Martin su Ducati Pramac, davanti alle due Ducati ufficiali di Jack Miller e Pecco Bagnaia, mentre solo sesto nella griglia di partenza è il campione del mondo Fabio Quartararo dopo le qualifiche del sabato. La gara di oggi sarà preceduta dal consueto warm up e si potrà seguire in diretta TV, anche in chiaro, su Sky e TV8, oltre che in streaming sulla piattaforma satellitare di Sky.

In Texas negli ultimi anni c'è stato un unico e solo dominatore assoluto sul circuito di Austin: Marc Marquez. Il pilota della Honda ha infatti vinto 7 delle 8 edizioni che si sono disputate fino a questo momento. Il ventinovenne di Cervara ha mancato l'appuntamento con la vittoria solo nel 2019 a causa di una caduta che non gli permise di salire sul podio. In quel caso a gioire fu infatti Alex Rins, ma nel 2021 Marquez è tornato a vincere ad Austin. Il pilota salirà in sella della sua Honda anche oggi, per bissare la vittoria dello scorso anno nonostante lo stop causatogli dalla diplopia, che gli ha impedito di correre in Argentina. Occhi puntati sull'Aprilia dopo il successo di Aleix Espargaro nell'ultimo GP, ma anche sul Team VR46 con Luca Marini che è in continua crescita.

Gli orari TV del MotoGP GP Austin, a che ora inizia la gara di oggi

Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP inizia oggi alle ore 20:00. È questo l'orario italiano per poter assistere a una delle gare più affascinanti del calendario. Gli orari TV invece vedranno il collegamento pre-gara sempre su Sky a partire dalle ore 19:15. Come nel caso della gara in Argentina, anche per il GP Austin cambiano gli orari della MotoGP a causa del fuso.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Austin

La gara del GP Austin della MotoGP 2022 sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che oggi garantirà la visione del quarto Gran Premio stagionale sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP) con la telecronaca affidata a Guido Meda e il commento tecnico a Mauro Sanchini. Il GP delle Americhe si potrà seguire anche in streaming tramite l'app di SkyGo e su NOW dopo aver acquistato il ticket per l'evento dedicato. Inoltre sarà possibile vedere la gara della MotoGP di oggi anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) dalle ore 20:00. Quello delle Americhe è uno dei cinque GP di questo 2022 a essere mandati in onda gratuitamente in diretta su TV8.