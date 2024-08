video suggerito

MotoGP oggi, dove vedere il GP Gran Bretagna su TV8 e in diretta streaming: gli orari TV Il GP della Gran Bretagna della MotoGP 2024 di scena a Silverstone: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV e streaming su Sky e TV8 la gara della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2, Moto3 e MotoE. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La MotoGP tornare in pista in Gran Bretagna a distanza di un mese dall'ultima gara che ha visto Pecco Bagnaia vincere al Sachsenring. Sul circuito di Silverstone riparte la caccia al pilota della Ducati: la diretta TV e il live streaming della gara sarà disponibile su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Bagnaia si è sposato con la sua Domizia e arriva in Inghilterra da leader del Motomondiale con 10 punti di margine sul rivale Jorge Martin: da tenere d'occhio l'Aprilia e Aleix Espargaro, che è l'ultimo vincitore della gara inglese.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Gran Bretagna di MotoGP a Silverstone

Questi gli orari TV del GP della Germania del Motomondiale 2024, con la programmazione delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Silverstone sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

12:15: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 15:20 su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 17:05 su TV8)

15:30 Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita alle 18:35 su TV8)

Dove vedere il GP Silvestrone della MotoGP in diretta TV e streaming

Tutti i week end di gara del Mondiale 2024 della MotoGP saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP della Gran Bretagna sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previo acquisto del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà al Silvestrone anche su NOW.

Le gare del Gran Premio della Gran Bretagna verrano trasmesse in differita in chiaro su TV8 ai seguenti orari: di Moto3 (alle ore 15:20), Moto2 (alle ore 18:35) e MotoGP (alle ore 17:05). La gara del round del Motomondiale di scena a Silverstone anche in streaming gratis sul sito tv8.it.