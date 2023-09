MotoGP, i tempi delle prove libere del GP Misano: Bezzecchi, Marquez e Bagnaia qualificati alla Q2 I tempi e i risultati delle prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2023 sul circuito di Misano: Bezzecchi vola piazzando il record della pista, Bagnaia con i segni dell’incidente di Barcellona riesce ad entrare in top 10, stupefacente Pedrosa che da wild card chiude con il 3° miglior crono, bene Marc Marquez che stacca il pass per l’accesso diretto alla Q2 delle qualifiche.

A cura di Michele Mazzeo

Prima giornata sulla pista di Misano conclusa per i piloti della MotoGP che hanno completato le prime due sessioni di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini con le FP2 che hanno stabilito anche i dieci che partiranno direttamente dalla Q2 nelle qualifiche del sabato. Il più veloce è stato il padrone di casa Marco Bezzecchi che, nonostante una mano sinistra molto dolorante, con la sua Ducati del team VR46 ha piazzato uno straordinario 1:30.846 che gli consente di abbassare di quasi due decimi il record della pista. Dietro di lui l'alfiere dell'Aprilia Maverick Vinales che solo nel giro finale si è visto togliere il primato.

Le vere sorprese di queste prime libere sono però il collaudatore della KTM Daniel Pedrosa, tornato a gareggiare con un wild card, che ha fatto segnare il terzo miglior tempo, Marc Marquez che sembra aver trovato un miglior feeling con la sua Honda dopo le insistenti voci di mercato che lo vedono in procinto di passare al Team Gresini nella prossima stagione e , soprattutto, il leader del Mondiale Pecco Bagnaia che, tornato in pista a cinque giorni dal tremendo incidente di cui è stato vittima a Barcellona (di cui ancora porta degli evidenti segni con un estesissimo ematoma sulla gamba destra che parte dal ginocchio e arriva fino al piede) pur faticando è riuscito a chiudere con il settimo miglio crono trovando spazio tra i dieci piloti che domani accederanno direttamente alla Q2 in qualifica senza dover passare dalla Q1.

Risultati e tempi delle prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP

Tra i migliori dieci trovano spazio anche Jorge Martin, Luca Marini, Alex Marquez, Brad Binder e Raul Fernandez. Dovranno invece passare dalla Q1 nelle qualifiche di domani Pol e Aleix Espargaro (con quest'ultimo caduto rovinosamente nel suo ultimo giro lanciato), così come i due alfieri della Yamaha Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, nonché Jack Miller con la KTM vittima anche lui di una brutta scivolata che lo ha costretto a chiudere anticipatamente la propria sessione.

La classifica dei tempi della seconda sessione di prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2023 di scena sul circuito di Misano

I piloti qualificati direttamente alla Q2 delle Qualifiche dopo le FP2 del GP di Misano della MotoGP

Marco Bezzecchi (VR46)

Maverick Vinales (Aprilia)

Daniel Pedrosa (KTM)

Jorge Martin (Pramac)

Luca Marini (VR46)

Marc Marquez (Honda)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Alex Marquez (Gresini)

Brad Binder (KTM)

Raul Fernandez (RNF)