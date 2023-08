MotoGP Gran Bretagna 2023 a Silverstone, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al GP della Gran Bretagna della MotoGP 2023 che si disputa sul circuito di Silverstone dal 4 al 6 agosto: ecco il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato inglese che ospita la nona tappa del Motomondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la lunga pausa estiva la MotoGP torna in pista per il nono round del Mondiale 2023. Sullo storico circuito di Silverstone da venerdì 4 a domenica 6 agosto infatti va in scena il GP della Gran Bretagna che vedrà impegnate tutte le classi del Motomondiale.

Il programma del Gran Premio britannico per la classe regina è quello tradizionale: si parte venerdì con le prime sessioni di prove libere (le FP1 che saranno delle vere prove e le FP2 la cui classifica dei tempi stabilirà invece chi accederà direttamente al Q2 delle qualifiche), si prosegue sabato mattina con le Libere 3 e le qualifiche con Q1 e Q2 seguite nel pomeriggio dalla Sprint Race, e si chiude domenica con la Gara. Tradizionali anche gli orari delle varie sessioni in pista, gli orari della diretta TV e del live streaming su Sky e quelli della trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Grande attesa dunque per vedere come piloti e moto torneranno in pista dopo le lunghe vacanze. Riflettori puntati ovviamente sul leader del Mondiale Pecco Bagnaia e sui più immediati inseguitori in classifica Jorge Martin e Marco Bezzecchi in quella che sembra essere diventata una questione interna alla Ducati. Un occhio di riguardo anche per gli alfieri della KTM Brad Binder e Jack Miller che potrebbero essere gli unici in grado di lottare alla pari con le Ducati sul circuito di Silverstone e per Marc Marquez reduce da un periodo nerissimo in sella alla Honda e giunto in Inghilterra in cerca di riscatto.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP della Gran Bretagna della MotoGP 2023 si apre venerdì 4 agosto alle ore 11:45 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà 45 minuti. Le FP1 della classe regina sul circuito di Silverstone saranno precedute dalle FP1 di MotoE, Moto3 e Moto2. Nel pomeriggio i piloti della classe regina torneranno sulla pista britannica per le FP2 (che con il cambio di regolamento saranno le uniche a decretare i 10 piloti che accederanno direttamente alla Q2 delle qualifiche) il cui inizio è fissato alle ore 16 e che durerà un'ora. Anche in questo caso prima ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe per le moto elettriche, della classe di minor cilindrata e della classe di mezzo.

Le qualifiche al sabato

I piloti della MotoGP torneranno poi in azione sul circuito di Silverstone sabato 5 agosto alle ore 11:10 quando andrà in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno invece alle ore 11:50 con la Q1 per proseguire poi con la Q2 a partire dalle 12:15 e che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del GP della Gran Bretagna. Sabato di scena anche le FP3 e le qualifiche di Moto3 e Moto2, nonché le due gare della MotoE.

La Sprint Race al sabato pomeriggio

Nel pomeriggio di sabato 4 agosto sul circuito di Silverstone andrà in scena la nona Sprint Race della MotoGP della stagione. La partenza della mini-gara da 10 giri sul tracciato britannico è fissata infatti alle ore 16.

La gara di domenica

La gara del Gran Premio della Gran Bretagna da 20 giri, nono appuntamento del Mondiale della MotoGP 2023, andrà invece in scena domenica 6 agosto. Il warm-up è alle 10:45 mentre la partenza della gara della classe regina sul circuito di Silverstone è fissata alle ore 14. Questo difatti l'orario in cui i piloti della della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato britannico per disputare la nona gara stagionale. Alle 12:15 invece il via della gara della Moto3 e alle 15:30 la partenza della corsa della Moto2.

Il circuito di Silverstone

Anche quest'anno ad ospitare il weekend del GP della Gran Bretagna del Motomondiale sarà lo storico circuito di Silverstone situato in Inghilterra. Si tratta un tracciato di 5,9 chilometri, con 8 curve a sinistra, 10 a destra e il rettilineo più lungo che misura 770 metri.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti del Mondiale MotoGP, il Silverstone Circuit rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni​: le frenate sono 10 per un totale di 38 secondi al giro. Delle 10 frenate di Silverstone 2 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 5 sono di media difficoltà e le restanti 3 sono light. La frenata alla Stowe (curva 7) è la più impegnativa con le MotoGP che passano da 330 km/h a 120 km/h in 5,4 secondi in cui percorrono 292 metri.

Lo scorso anno ad imporsi nella gara della classe regina del Motomondiale sul tracciato britannico fu Pecco Bagnaia che sul traguardo ha preceduto Maverick Vinales e Jack Miller. Il record della pista sul giro secco appartiene però a Johann Zarco con il suo 1:57.767 con cui ha centrato la pole lo scorso anno, mentre il primato per il giro più veloce in gara a Silverstone appartiene ad Alex Rins con l'1:59.346 piazzato proprio nella scorsa edizione del GP della Gran Bretagna della MotoGP.