MotoGP, GP San Marino a Misano: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming

Oggi con le prove libere e le prequalifiche si apre il GP di San Marino della MotoGP 2025: programma e orari di prove libere, qualifiche, Sprint e gara su Sky, Now e TV8. Ecco dove vedere in diretta TV e streaming il weekend sul circuito di Misano.

Nessuna pausa per la MotoGP che dopo Barcellona torna subito in pista per il sedicesimo round del Mondiale 2025 e fa tappa in Italia sul circuito "Marco Simoncelli" di Misano: da oggi, venerdì 12 settembre, a domenica 14 settembre infatti il Motomondiale è di scena sul tracciato italiano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il programma del sedicesimo weekend stagionale della classe regina è quello consueto: venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2, Moto3 e MotoE) vanno in pista per le prove libere (le FP1) e le pre-qualifiche (le FP2), sabato mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 mentre nel pomeriggio solo per la top-class c'è la Sprint Race, e domenica si chiude quindi con la gara che assegnerà il bottino più corposo di punti iridati. Canonici anche gli orari delle varie sessioni sul circuito di Misano così come gli orari della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8 dell'intero GP di San Marino.

Marc Marquez arriva in Italia con un vantaggio monstre in classifica e la possibilità di guadagnarsi la prima chance per guadagnarsi aritmeticamente il nono titolo iridato della sua carriera nel prossimo GP. Il fratello Alex, che nello scorso round di Barcellona, vincendo la gara lunga, ha interrotto il suo dominio, è infatti staccato di 182 punti.

Francesco Bagnaia, invece, spera ancora di trovare la chiave per interpretare al meglio la Ducati GP25 per invertire un'annata fin qui molto complessa. Riflettori puntati anche su tutti gli altri padroni di casa: dai riminesi Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini (vincitore lo scorso anno su questo tracciato in occasione del GP Emilia Romagna) agli alfieri del team di Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, fino al fratello del Dottore, Luca Marini che, a pochi chilometri dalla sua Tavullia, spera di fare un altro step con la sua Honda dopo gli evidenti miglioramenti mostrati negli ultimi GP. Il weekend di Misano vedrà in azione anche Moto2, Moto3 e MotoE, con il programma classico che per la classe regina include anche la Sprint il sabato pomeriggio.

Gli orari su Sky e TV8 del GP San Marino di MotoGP

Questi gli orari TV del GP di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale 2025, con la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE sul circuito di Misano sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 12 settembre

08:30 – 08:45: FP1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 09:00 – 09:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:50 – 10:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 12:40 – 12:55: FP2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

13:15 – 13:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

14:05 – 14:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

17:05 – 17:35: Qualifiche MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

08:40 – 09:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:25 – 09:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:10 – 10:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:15: Gara-1 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

16:10: Gara-2 MotoE (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

09:40 – 09:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

11:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

12:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

14:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Dove vedere il GP Misano della MotoGP in diretta TV e streaming

L'intero GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2025 sarà trasmesso in diretta TV da Sky. Prove libere, qualifiche, sprint race e gara sul circuito di Misano si possono vedere su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', su NOW con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini.

Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in leggerissima differita le gare del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto3 (alle ore 11:05), Moto2 (alle ore 12:20) e MotoGP (alle ore 14:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire qualifiche e gare del round del Motomondiale di scena sul circuito Marco Simoncelli di Misano anche in streaming gratis sul sito tv8.it.