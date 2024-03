MotoGP, GP Portogallo 2024: nelle pre-qualifiche di Portimao vola Bastianini davanti a Miller e Marquez Bastianini è il migliore delle pre-qualifiche del GP Portogallo 2024 di MotoGP davanti a Miller e Marc Marquez. Bagnaia ottavo, Bezzecchi sesto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Enea Bastianini fantastico nelle pre-qualifiche di Portimao, che si è piazzato davanti alla Ktm di Miller e alla Ducati Gresini di Marc Marquez. I primi 10 delle prove libere 2 hanno strappato il pass per il Q2 di sabato e si tratta di Martin, Binder, Bezzecchi, Vinales, Bagnaia, Quartararo e Rins.

Ottima prestazione di Bastianini e la sua Ducati, che hanno fatto segnare il miglior tempo di giornata (1’38.057) e si sono presi un decimo sul primo inseguitore, Miller, e un decimo e mezzo su Marc Marquez. Lo spagnolo è velocissimo, ma un po’ in difficoltà nell’ultimo settore e c'è stata prima caduta del suo mondiale sulla GP23.

Ai piedi del podio ci sono Jorge Martìn e Binder, davanti ad un ottimo Bezzecchi: un po’ in difficoltà Pecco Bagnaia, che solo nel finale è riuscito a risalire la classifica fino all’ottava posizione. Scivola 15° un Franco Morbidelli sulla via del recupero dopo i problemi fisici accusati nella scorsa stagione,

Tra quelli che non hanno fatto bene e dovranno passare per il Q1 domattina ci sono Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Alex Marquez, e Aleix Espargarò. Giornata negativa per Luca Marini, che chiude 22°.

La classifica dei primi dieci delle pre-qualifiche di Portimao

1 23 E.Bastianini 1:38.057

2 43 J.Miller +0.118

3 93 M.Marquez +0.153

4 89 J.Martin +0.231

5 33 B.Binder +0.330

6 72 M.Bezzecchi +0.352

7 12 M.Viñales +0.354

8 1 F.Bagnaia +0.484

9 20 F.Quartararo +0.495

10 42 A. Rins +0.503

In mattinata Marc Marquez è stato il più veloce nelle Libere 1, davanti a Vinales e Binder. Quarto Miller e quinto un ottimo Morbidelli. Sesto posto per Martin e 13° Pecco Bagnaia. In basso al tabellone Bezzecchi, Bastianini e Marini, rispettivamente in 18a, 19a e 21a posizione.