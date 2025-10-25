MotoGP, GP Malesia: orari su TV8 e Sky e dove vedere Sprint e Gara del Gran Premio in diretta TV e streaming

Oggi si disputa la sprint race e domani la gara del GP della Malesia della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Sepang in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.

Oggi la MotoGP 2025 torna in pista sul circuito di Sepang per la Sprint Race del GP della Malesia, domani invece la gara lunga che il bottino più cospicuo di punti. Il fuso orario stravolge il programma con le mini-corsa del sabato che si terrà alle 9:00 ora italiana di oggi mentre la gara inizierà alle 8:00 di domani.

Con il dominatore del Mondiale Marc Marquez fuori dai giochi tutti i riflettori saranno inevitabilmente puntati sulle Aprilia, in particolare quella di Marco Bezzecchi e quella di Raul Fernandez (reduce dalla sorprendente vittoria a Phillip Island), e sulle Ducati di Alex Marquez e, soprattutto, di Pecco Bagnaia che qui a Sepang va alla ricerca di riscatto dopo gli ultimi due disastrosi weekend.

Oltre che su Sky e NOW, la Sprint Race del GP della Malesia della classe regina del Motomondiale 2025 in programma oggi si potrà vedere in diretta TV e in live streaming anche in chiaro su TV8 e su tv8.it, mentre la gara di domani sarà visibile anche gratuitamente ma in differita.

Gli orari TV del GP Malesia di MotoGP: a che ora iniziano sprint race e gara a Sepang

Il programma del sabato del GP della Malesia della MotoGP 2025 prevede che alle ore 09:00 (ora italiana) vi sia la partenza della Sprint Race da 10 giri del tracciato di Sepang. Questo dunque anche l'orario della diretta TV su Sky e TV8.

La Gara del Gran Premio della Malesia della MotoGP 2025 prenderà invece il via domani quando in Italia saranno le ore 08:00 e sarà preceduta dalle gare di Moto3 (inizio alle ore 05:00 italiane) e Moto2 (start alle 6:15).

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Sabato 25 ottobre

09:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

03:40 – 03:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

05:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 11:05)

06:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 12:20)

08:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 14:05)

Sprint race e gara MotoGP, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

La Sprint Race di oggi e la gara di domani del GP della Malesia della MotoGP 2025 saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire entrambe le corse del gran premio che si terrà a Sepang anche su NOW.

La gara sprint della MotoGP del sabato sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domani trasmetterà in differita le gare del Gran Premio della Malesia di Moto3 (alle ore 11:05), Moto2 (alle ore 12:20) e MotoGP (alle ore 14:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire qualifiche e gare del round stagionale del Motomondiale di scena sul circuito di Sepang anche in streaming gratis sul sito tv8.it.