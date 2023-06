MotoGP GP Germania 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al GP di Germania della MotoGP 2023 di scena sul circuito del Sachsenring dal 16 al 18 giugno: ecco il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato tedesco su cui correranno anche Moto2, Moto3 e MotoE.

A cura di Michele Mazzeo

Nel weekend la MotoGP torna subito in pista per il settimo round del Mondiale 2023 e, dopo il Mugello, fa tappa su un altro storico tracciato europeo: da venerdì 16 a domenica 18 giugno infatti il Motomondiale è di scena sul circuito del Sachsenring per il GP di Germania.

Il programma dell'appuntamento tedesco per la classe regina è quello tradizionale: venerdì si parte con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato mattina ci sono le Libere 3 e le qualifiche con Q1 e Q2 seguite nel pomeriggio dalla Sprint Race, domenica infine va in scena la gara che assegna il bottino di punti iridati più elevato. Canonici anche gli orari delle varie sessioni in pista, così come gli orari della diretta TV e del live streaming su Sky, nonché quelli della trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Osservati speciali fin dalla prima sessione di libere sono il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che ha allungato in vetta al Mondiale dopo la doppia vittoria al Mugello, e i piloti KTM Brad Binder e Jack Miller che nell'ultimo appuntamento si sono rivelati essere gli unici in grado di lottare alla pari con le Ducati. Al Sachsenring i riflettori saranno puntati anche su Marc Marquez che, su una pista che ama particolarmente e sulla quale ha vinto otto delle ultime nove gare disputate, potrebbe ambire a quel successo in MotoGP che gli manca dall'ottobre 2021.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Germania della MotoGP 2023 si apre venerdì 16 giugno alle ore 10:45 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà 45 minuti. Le FP1 della classe regina sul circuito del Sachsenring saranno precedute dalle FP1 di MotoE, Moto3 e Moto2. Nel pomeriggio i piloti della classe regina torneranno sulla pista tedesca per le FP2 il cui inizio è in programma alle ore 15. Anche in questo caso prima ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe per le moto elettriche, della classe di minor cilindrata e della classe di mezzo.

Le qualifiche al sabato

I piloti della MotoGP tornano poi in azione sul circuito del Sachsenring sabato 17 giugno alle ore 10:10 quando va in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno invece alle ore 10:50 con la Q1 per proseguire poi con la Q2 a partire dalle 11:15 e che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del GP di Germania. Sabato di scena anche le FP3 e le qualifiche di Moto3 e Moto2, nonché le due gare della MotoE.

La Sprint Race al sabato pomeriggio

Nel pomeriggio di sabato 17 giugno sul circuito del Sachsenring andrà in scena la settima Sprint Race stagionale della MotoGP. La partenza della mini-gara da 15 giri sul tracciato tedesco è fissata infatti alle ore 15.

La gara di domenica

La gara tradizionale del Gran Premio di Germania da 30 giri, settimo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2023, va invece in scena domenica 18 giugno. Il warm-up è alle 09:45 mentre la partenza della gara della classe regina sul circuito del Sachsenring è fissata alle ore 14. Questo difatti l'orario in cui i piloti della della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato tedesco per disputare la settima gara stagionale. Alle 11:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 12:15 la partenza della corsa della Moto2.

Il circuito del Sachsenring

Teatro del GP di Germania della MotoGP 2023 sarà lo storico circuito del Sachsenring. Un tracciato di appena 3,67 chilometri, con 3 curve a destra, 10 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 700 metri, che lo rendono il circuito più corto del Motomondiale.

Il particolare layout lo rende anche abbastanza impegnativo per i freni secondo i dati della Brembo. Le frenate infatti sono 8, di cui 6 nelle curve a sinistra, e soltanto 3 si esse durano almeno 3 secondi e mezzo. Il tracciato è infatti stretto e tortuoso quasi come se fosse un kartodromo. La media sul giro della classe regina del motomondiale sul circuito del Sachsenring si aggira intorno ai 160 km/h.

Il record della pista sul giro secco in MotoGP appartiene a Pecco Bagnaia che lo scorso anno ha conquistato la pole fermando il cronometro sull'1:19.931, mentre la tornata più veloce mai effettuata in gara al Sachsenring resta quella messa a referto da Marc Marquez (1:21.228) nell'edizione 2019 del GP di Germania.