Pioggia, freddo e pochi spettatori in tribuna hanno fatto da cornice alla nona prova del campionato Mondiale 2020 di MotoGP: gara che ha visto Danilo Petrucci tagliare il traguardo per primo sulla pista di Le Mans, davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro. Complice l'acqua caduta sull'asfalto, le emozioni forti sono subito arrivate dopo il via. Oltre allo scatto di Miller, che ha bruciato e passato il ‘poleman' Quartararo, la sorpresa più grande è stata la caduta alla curva 3 di Valentino Rossi che è scivolato dando di fatto l'addio alla gara dopo pochi minuti dalla partenza. Il terzo weekend consecutivo senza punti per il pesarese della Yamaha, ha visto invece le Ducati di Petrucci e Dovizioso prendere il sopravvento.

Il trionfo di Petrucci

Partito in prima fila, dopo il terzo tempo nelle qualifiche, il pilota di Terni ha approfittato del flop del leader del Mondiale Quartararo (risucchiato dal gruppone di mezzo) e ha preso la testa della corsa inseguito dall'altra Ducati di Dovizioso e anche dalla Desmosedici di Jack Miller: uscito dai giochi a otto giri dal termine a causa di una rottura del motore. Le ultime tornate del GP di Francia hanno altri regalato colpi di scena a ripetizione: le cadute di Franco Morbidelli e Alex Rins, e soprattutto il grande duello finale tra Petrucci e Dovizioso. Un testa a testa che ha premiato Danilo Petrucci e anche il terzo incomodo Alex Marquez: secondo all'arrivo, davanti a Espargaro e Dovizioso.

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Francia

1 D. PETRUCCI 45:26.578

2 A. MARQUEZ +1.207

3 P. ESPARGARO +1.720

4 A. DOVIZIOSO +3.724

5 M. OLIVEIRA +3.965

6 J. ZARCO +4.336

7 T. NAKAGAMI +5.822

8 S. BRADL +15.964

9 J. MIR +16.331

10 F. QUARTARARO +16.435