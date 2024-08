video suggerito

MotoGP 2024, oggi qualifiche e sprint race del GP Austria in diretta: orari e dove vederle in TV Oggi si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP d’Austria della MotoGP 2024: gli orari e dove vedere l’azione in pista al Red Bull Ring in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP 2024 torna in pista oggi sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP d'Austria. Si riparte dal successo di Bastianini a Silverstone dove Jorge Martin si è ripreso la testa della classifica iridata scavalcando nuovamente Pecco Bagnaia.

Nelle prequalifiche di ieri le Ducati, compresa quella di Marc Marquez, hanno dimostrato di essere competitive anche sul tracciato di casa della KTM che si aspetta tantissimo da Binder e dal rookie Pedro Acosta. Le Qualifiche e la Sprint Race del GP Austria si potranno vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

Gli orari TV di oggi del GP Austria di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e sprint race

Il programma di oggi del GP d'Austria della MotoGP 2024 prevede che alle ore 10:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina. Alle ore 10:50 iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

La partenza della gara sprint del Gran Premio d'Austria della MotoGP 2024 è invece fissata alle ore 15 di oggi. Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della classe regina del Motomondiale che vanno in scena oggi, sabato 17 agosto, sul tracciato di Spielberg.

Qualifiche e Sprint Race MotoGP Austria oggi, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche e la sprint race del GP d'Austria della MotoGP in programma oggi saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP d'Austria della MotoGP di oggi inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche gratis in chiaro sia su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che in streaming sul sito tv8.it. Sia su Sky che su TV8 e NOW la telecronaca sarà affidata a Guido Meda con Mauro Sanchini che invece si occuperà del commento tecnico.