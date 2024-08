video suggerito

MotoGP 2024, le qualifiche del GP Gran Bretagna in diretta: orari e dove vederle in TV

A cura di Vito Lamorte

La MotoGP 2024 riprende dopo la pausa estiva e riparte dalla vittoria di Pecco Bagnaia al Sachsenring nel GP della Germania. L'ultima bandiera a scacchi c'è stata un mese fa e a Silverstone ripartirà la caccia al campione del mondo in carica che, dopo essersi sposato e aver conquistato la Race of Champions organizzata dalla casa di Borgo Panigale sul circuito di Misano, è pronto a difendersi dagli inseguitori.

Bagnaia è davanti (222 punti) a Jorge Martin di dieci lunghezze. Con ogni probabilità la sfida tra i due contendenti proseguirà anche nel decimo appuntamento stagionale, con Marc Marquez che si candida come guastafeste. Da tenere d'occhio Aleix Espargaro, ultimo vincitore sul circuito inglese.

Jorge Martin chiude con il primo tempo le pre-qualifiche (1:57.911) e con lo spagnolo accedono al Q2 anche Espargaró, Bagnaia, Bastianini, Miller, Di Giannantonio, Binder, Vinales, Bezzecchi e Marc Marquez. Esclusi Morbidelli, Acosta e Quartararo.

Le qualifiche e la Sprint Race del GP Gran Bretagna si potranno vedere in diretta TV in chiaro su TV e su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP mentre in streaming su tv8.it, Sky-Go e NOW.

Gli orari TV del GP Gran Bretagna di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e sprint race

Il programma del GP della Gran Bretagna della MotoGP 2024 prevede che alle ore 11.05 ci siano le prove libere 2 di MotoGP e alle ore 11.45 le qualifiche. La partenza della gara sprint del Gran Premio di Silverstone è invece fissata alle ore 16 di oggi. Diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint.

Qualifiche e Sprint Race MotoGP Gran Bretagna, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche e la sprint race del GP della Gran Bretagna della MotoGP saranno trasmessi in diretta da Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha acquistato il ‘Pass Sport', anche su NOW. Stesso discorso per quel che riguarda la trasmissione in chiaro su TV8: le Qualifiche saranno trasmesse in diretta TV sia sul canale 8 del digitale terrestre che in streaming sul sito tv8.it, così come la Sprint Race del Gran Premio della Gran Bretagna della MotoGP 2024 che si può vedere gratis in chiaro su TV8 a partire dalle ore 16:00.