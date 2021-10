MotoGP 2021, gli orari TV su TV8, Sky e DAZN del GP Emilia Romagna a Misano Tutte le informazioni sul GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy a Misano, 16° gran premio del Mondiale di MotoGP 2021: orari delle sessioni in pista e programmazione TV di TV8, SKY e DAZN del weekend di gara. Ecco dove vedere dal 22 al 24 ottobre in diretta, in differita, in chiaro e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul tracciato italiano. In pista da oggi anche Moto 2 e Moto 3.

Da oggi venerdì 22 a domenica 24 ottobre la MotoGP torna a far tappa sul circuito di Misano intitolato al compianto Marco Simoncelli per il GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, terzultimo round del Motomondiale 2021. Qui tutte le informazioni necessarie per vedere in TV su Sky e TV8 e in live streaming su DAZN il fine settimana emiliano della classe regina, Moto2 e Moto3. Appuntamento reso ancor più interessante dal fatto che Pecco Bagnaia e la Ducati, vincitori su questo stesso tracciato appena un mese fa, tenteranno di rimandare l'appuntamento con il titolo iridato di Fabio Quartararo che proprio a Misano ha il primo match ball per assicurarsi matematicamente la conquista del Mondiale, mentre il beniamino di casa Valentino Rossi correrà il suo ultimo GP in Italia prima del ritiro che avverrà al termine della stagione.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta del GP Emilia Romagna a Misano

Qui il programma del GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, con tutti gli orari in cui i piloti scenderanno in pista, dalle prove libere di venerdì 22 ottobre alle gare di domenica 24, tra MotoGP, Moto3 e Moto2 con tutti gli orari TV e il palinsesto nel dettaglio di tutte le sessioni sul circuito di Misano. L'intero fine settimana di gara sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e DAZN. E sarà inoltre possibile vedere tutto anche in streaming sulle app di SkyGo e DAZN o, previo acquisto del pass sport, su NOW.

Venerdì 22 ottobre: prove libere

Moto3

Libere 1: 9:00 – 9:40

Libere 2: 13:15 – 13:55

Moto2

Libere 1: 10:55 – 11:35

Libere 2: 15:10 – 15:50

MotoGP

Libere 1: 9:55 – 10:40

Libere 2: 14:10 – 14:55

Sabato 23 ottobre: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:00 – 9:40

Qualifiche: 12.35 – 13:15

Moto2

Libere 3: 10:55 – 11:35

Qualifiche: 15:10 – 15:50

MotoGP

Libere 3: 9:55 – 10:40

Libere4: 13:30 – 14:00

Qualifiche: 14:10 – 14:50

Domenica 24 ottobre: gara

Moto3

Warm Up: 8:40 – 9:00

Gara: 11:00

Moto2

Warm Up: 09:10 – 09:30

Gara: 12:20

MotoGP

Warm Up: 9:40 – 10:00

Gran Premio: 14:00

MotoGP, orari TV8 GP Misano la programmazione in chiaro

A differenza di quanto avvenuto per gli altri gran premi italiani della stagione, le qualifiche e le gare del GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy della MotoGP di scena a Misano non verranno trasmesse in TV in diretta anche in chiaro su TV8. Sul canale 8 del digitale terrestre sarà infatti possibile vedere la sintesi delle qualifiche e l'intera gara ma in differita:

Sabato 23 ottobre

Ore 15:35 – Sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8

Domenica 24 ottobre

Ore 17:00 – Gara della MotoGP in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Misano

Ad ospitare il GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy della MotoGP 2021 sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli situato a Misano Adriatico in Romagna. È un tracciato di 4,2 chilometri, con 10 curve a destra, 6 a destra e il rettilineo più lungo che misura 530 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Misano è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono 12 per un totale di 31 secondi al giro. Delle 12 frenate tre sono considerate altamente impegnative per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti 6 sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 8 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 268 km/h ed entrano in curva a 79 km/h dopo 4,7 secondi di decelerazione.

Per la gara della MotoGP sono previsti 27 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 114,1 km. Il record della pista appartiene a Pecco Bagnaia che appena un mese fa in qualifica riuscì a fermare il cronometro sull'1'31.065.