Fabio Quartararo campione a Misano se… le combinazioni per la vittoria del titolo MotoGP Fabio Quartararo può vincere il titolo Mondiale della MotoGP 2021, il primo della sua carriera, già a Misano. Il francese della Yamaha ha 52 punti di vantaggio sull’unico inseguitore Bagnaia e nella gara del GP dell’Emilia Romagna di domenica 24 ottobre ha tante combinazioni favorevoli per conquistare il successo con due gare d’anticipo.

A cura di Andrea Lucia

Il Mondiale di MotoGP del 2021 si avvia alla conclusione e l'esito sembra ormai scritto. Fabio Quartararo sta dominando la classifica e a tre gare dal termine ha già ottenuto 5 successi, 2 secondi e 3 terzi posti oltre a 5 pole. La matematica certezza del trionfo potrebbe arrivare già domenica nel Gp dell'Emilia Romagna, che si terrà sulla pista di Misano. Il pilota della Yamaha ha 52 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, l'unico inseguitore che può contendergli ancora il titolo iridato. L'italiano punta a ripetere la vittoria di un mese fa proprio a Misano per tenere aperta la sfida almeno fino al prossimo GP del Portogallo a Portimao. Per il pilota francese, invece, sarà sufficiente arrivare sul traguardo davanti all'avversario o non perdere più di 2 punti da lui. Ovviamente una vittoria chiuderebbe i giochi a prescindere dal posizionamento finale di Bagnaia. Quartararo diventerebbe uno dei pochi piloti a vincere per la prima volta la classe regina senza aver mai conquistato nemmeno una corona nella categoria leggera e intermedia, il primo pilota europeo a riuscirci dopo Franco Uncini nel 1982 (gli ultimi tre piloti a vincere un Campionato del Mondo MotoGP, Joan Mir, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, avevano tutti vinto almeno un titolo prima di trionfare nella categoria dei pesi massimi).

La classifica del Mondiale MotoGP 2021

Fabio Quartararo, pilota classe 1999, ha 254 punti. L'unico che può raggiungerlo a tre gare dalla fine è Pecco Bagnaia, che insegue dalla seconda posizione a quota 202. Numeri alla mano solo loro due hanno in linea teorica la possibilità di vincere il titolo iridato. Fuori dai giochi invece il campione in carica Joan Mir, reduce da un brutto ottavo posto nell'ultimo GP degli Stati Uniti ad Austin e fermo al terzo posto con 175 punti in classifica.

Fabio Quartararo vince il Mondiale della MotoGP 2021 se…Tutte le combinazioni

Quartararo è salito sul podio ben dieci volte in questa stagione ed è sempre arrivato tra i primi 8 in ogni gara, con l'unica eccezione del GP di Spagna a Jerez de la Frontera a maggio scorso. Se i due piloti che si contendono il mondiale arrivassero alla fine con lo stesso numero di punti, il primo posto verrà deciso sulla base del numero di migliori piazzamenti e in quel caso Quartararo è al momento in vantaggio. Il suo ultimo successo risale al GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Il francese sa che se chiuderà il Gp dell'Emilia Romagna al 1° posto o in una posizione vicina a quella di Bagnaia sarà sicuramente campione del mondo ma ecco tutte le altre combinazioni che gli assicurerebbero l'aritmetica certezza di vincere il titolo già domenica pomeriggio a Misano: