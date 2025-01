Montoya lancia un avvertimento alla Ferrari: “Leclerc rischia di distruggersi dopo l’arrivo di Hamilton”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Ferrari sta scaldando i motori in vista del prossimo Mondiale di Formula 1. La Rossa dopo i primi giri a Fiorano in cui c'è stato il debutto di Lewis Hamilton, è tornata in pista a Barcellona per completare i chilometri messi a disposizione nell'ambito dei ‘Testing Previous Cars'. In Catalogna sia il britannico che Charles Leclerc sono stati impegnati sulla SF-23 e lo saranno anche nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio. Un primo passo verso questo nuovo straordinario capitolo della storia Ferrari pronta a scrivere pagine importanti dopo l'arrivo di Hamilton.

Tanta curiosità attorno al tandem di piloti che guiderà la Ferrari nella stagione 2025. Importante sarà capire anche quale sarà l'impatto che avrà Leclerc dopo l'arrivo di Hamilton. Da primo pilota in pectore il monegasco ora si ritrova un gigante come il britannico. Secondo l’ex pilota colombiano Juan Pablo Montoya, come riportato in un'intervista, l’arrivo di Hamilton sarà un’arma a doppio taglio per Leclerc. Montoya fa un ragionamento complesso e poi spiega: "Leclerc potrebbe finire per autodistruggersi…".

Il discorso del colombiano è improntato soprattutto su una questione di tipo mentale, di approccio, da parte di Leclerc. “A meno che non sappia già di essere ancora lui il futuro della Rossa, Charles potrebbe però giocare con l’arrivo di Lewis in squadra – spiega Montoya -. Se Hamilton entrerà in squadra riuscendo a migliorare la macchina, Leclerc potrà non solo imparare da lui ma anche puntare a batterlo". Uno scenario sicuramente importante per la crescita del monegasco su cui di certo la Ferrari da tempo ha puntato.

Il ragionamento di Montoya sull'impatto di Hamilton in Ferrari su Leclerc

"A quel punto, la decisione della Ferrari di tenerlo in futuro sarà più facile e Leclerc potrà vincere un campionato del mondo – sottolinea ancora ma avverte -. Se, invece, Charles si sentirà frustrato dalla situazione legata all’arrivo di Lewis, un po’ come è già successo con Carlos Sainz Jr. verso la fine della scorsa stagione, allora potrebbe finire per autodistruggersi…”. L'avvio del prossimo Mondiale di Formula 1 potrà dirci di più sul discorso legato a Montoya ma per ora i tifosi della Ferrari vogliono godersi questo momento.