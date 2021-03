A 30 anni di distanza dall'esordio in Formula 1 di Michael Schumacher, nel prossimo week end il figlio Mick Schumacher debutterà nel Circus. Il 22enne tedesco, campione in carica della Formula 2, sarà al via del GP del Bahrain, prima prova del Mondiale 2021, a bordo della Haas. Anche se non avrà una vettura competitiva, le aspettative su di lui sono tante. Il giovane figlio d'arte dovrà dimostrare di essere all'altezza del padre ad oggi uno dei due piloti più vincenti di sempre nella storia della Formula 1 insieme a Lewis Hamilton. Ovviamente, nonostante non ci possa attendere miracoli in questo suo primo anno nella categoria regina, il paragone con l'illustre papà appare inevitabile. E, ancor prima di disputare il suo primo GP di F1, sono già state trovate alcune similitudini tra Mick Schumacher e il padre, similitudini che riguardano il modo di lavorare di entrambi.

A rendere nota questa somiglianza è stato il team principal della Haas Gunther Steiner che in un'intervista rilasciata a Motorsport.com ha rivelato che secondo quanto raccontato da alcuni tecnici della Ferrari che hanno lavorato in passato con Michael Schumacher e che oggi sono al servizio della scuderia americana il giovane Mick somigli molto al padre:

“Abbiamo con noi alcune persone della Ferrari che hanno già lavorato con Michael e mi hanno raccontato com'era. Conoscevano Michael molto bene – ha infatti detto numero uno del muretto della Haas -.Erano molto emozionati quando Mick è venuto da noi. Mi hanno spiegato come lavorava Michael e penso che Mick sia molto simile. Lavora sodo, vuole sapere tutto, vuole imparare, vuole solo migliorare ogni giorno, ogni ora, ogni minuto".

Secondo quanto rivelato da Gunther Steiner dunque la tempra sembra essere quella del padre. Adesso non ci rimane che attendere di vederlo in pista in Formula 1 per capire se vi sono similitudini tra Michael Schumacher e il figlio Mick anche per quel che riguarda lo stile di guida e l'abilità in gara.