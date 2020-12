Michael Schumacher premiato nel corso dei FIA Awards 2020 per il suo impegno in tema di beneficenza. A ritirarlo a nome del marito, Corinna Betsch, moglie del sette volte campione del mondo di Formula 1 che non appare in pubblico da quel tragico incidente sugli sci in Francia del 2013 che lo aveva ridotto in fin di vita. Durante il galà di fine anno organizzato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile tenutosi a Ginevra sono stati tre i premi onorari del presidente della FIA Jean Todt.

Uno dei tre premi è andato ai soccorritori di Romain Grosjean durante l'incidente nel GP del Bahrain che ha visto il pilota francese della Haas salvarsi miracolosamente dopo esser stato per oltre 28 secondi avvolto dalle fiamme. Un altro premio è andato invece a Lewis Hamilton che, oltre ad aver eguagliato il tedesco come pilota più titolato nella storia della Formula 1, si è anche distinto per il suo impegno sociale. Il terzo premio onorario, come detto, è andato quindi a Michael Schumacher, che non solo ha lavorato instancabilmente per una maggiore sicurezza stradale, ma ha anche contribuito a fondare il Centro di ricerca per le malattie neurologiche e psichiatriche a Parigi (ICM) e in generale ha donato molti soldi per buone cause.

La moglie Corinna ha ritirato il premio a Ginevra essendo stata una dei pochi ospiti che hanno partecipato al gala, che si è svolto per lo più in videoconferenza, in diretta. L'evento originariamente previsto a Monaco di Baviera infatti è stato annullato a causa della pandemia di coronavirus. Si tratta di una delle pochissime apparizioni pubbliche della signora Schumacher dopo l'incidente del marito. Queste le parole di Corinna dopo aver ritirato il premio al posto di Michael Schumacher: "Amava le corse – ha esordito –. Non aveva bisogno di una ragione per questo, era solo in lui. Era sempre motivato e aveva un grande cuore per le persone bisognose. È stato un piacere per lui fare tutte queste cose. Ed è per questo che è stata creata la fondazione ‘Keep Fighting'. Vogliamo continuare quello che lui ha iniziato".