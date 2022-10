Mercedes svetta sul bagnato nelle FP2 a Suzuka: Russell davanti, poi Hamilton. La Ferrari non spinge La pioggia condiziona la seconda sessione di prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2022 che vede primeggiare le Mercedes di Russell e Hamilton. Terzo Verstappen, lontane le Ferrari con Sainz (6°) e Leclerc (11°) che si sono concentrati più sulla simulazione del passo gara.

A cura di Michele Mazzeo

La prima giornata di prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2022 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia e dall'asfalto bagnato del tracciato di Suzuka. Nelle FP2, durate un'ora e mezza per permettere di testare i nuovi pneumatici Pirelli per il 2023 (test rimandato però a causa delle condizioni della pista), i piloti hanno girato pochissimo prima che le gomme full wet e poi con quelle intermedie nel finale di sessione.

Ovviamente, come avvenuto nelle Libere 1 del mattino (in cui il miglior tempo è stato fatto segnare da Alonso con la sua Alpine), non si è andata alla ricerca della prestazione cronometrica, cosa rimandata alle FP3 di domani quando le condizioni meteo sul circuito nipponico dovrebbero essere nettamente migliori. La classifica dei tempi della seconda sessione di prove libere dominata dalla Mercedes con George Russell primo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton va dunque presa con le pinze.

Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente autori del 3° e del 4° tempo, con le loro Red Bull si sono concentrati soprattutto sulla simulazione del passo gara per farsi trovare eventualmente pronti in caso domenica vi sia una gara bagnata. Stesso lavoro per i piloti della Ferrari con Carlos Sainz (6° nella graduatoria dei migliori crono) e Charles Leclerc (11°) con quest'ultimo che, non trovando feeling con le gomme intermedie, ha chiuso anticipatamente la sua sessione dopo poche tornate del circuito di Suzuka.

Leggi anche Alleanza tra Ferrari e Mercedes contro Red Bull: il tremendo sospetto di tre Mondiali falsati

La classifica della seconda sessione di prove libere del GP del Giappone della F1 2022