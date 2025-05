McLaren imbattibile a Barcellona, pole di Piastri su Norris e Max: Hamilton stavolta batte Leclerc

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Oscar Piastri in pole nel GP Spagna. L'australiano, leader del Mondiale, batte Lando Norris, sarà 1ª fila tutta McLaren. Alle loro spalle Max Verstappen. Hamilton quinto, Lewis vince il confronto con Leclerc, che chiude al settimo posto.

Q1: è tutta strategia. In una pista come Barcellona i big raramente rischiano, ma i divari non sono elevati dopo il primo tentativo. Piloti come Hamilton e Alonso, oltre a Kimi Antonelli devono effettuare un altro giro, così come Leclerc. Perché il rischio della figuraccia c'è. Sicuri ai box i due McLaren, Max e Russell. Piastri chiude davanti a Verstappen e Norris. Antonelli quinto, Leclerc sesto, Hamilton undicesimo dietro a Bortoleto. Fuori Hulkenberg, Ocon, Sainz, Colapinto e Tsunoda, ultimo.

Q2: Hamilton dopo il primo tentativo si mette davanti a Leclerc, giro splendido, alle loro spalle un eccellente Alonso. Naturalmente davanti le McLaren e Verstappen, con Russell a seguire. Quando si ricomincia c'è tensione, anche se i due della Ferrari paiono tranquilli. Hamilton non torna in pista, Leclerc si, ma pro forma. Sono quinto e settimo. Le McLaren davanti a tutti, sale a bordo Gasly. Albon, Bortoleto, Lawson, Stroll e Bearman i piloti eliminati.

Q3: Norris per 17 millesimi si mette davanti a Piastri dopo il primo colpo, Russell è terzo, Leclerc invece si prende la quarta posizione, mettendosi alle spalle Verstappen e Hamilton. Piastri si prende la pole con un tempo record, Leclerc non torna in pista e perde posizioni. Verstappen e Russell fanno lo stesso tempo, ma Max è davanti. Hamilton quinto, dietro di lui Antonelli e Leclerc.

Griglia di Partenza Gran Premio Spagna

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes)

4ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine)

5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin)

6ª fila: Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber)

7ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Marton)

8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams)

10ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)